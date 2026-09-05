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娛樂
出版：2026-Sep-05 19:47
更新：2026-Sep-05 19:47

胡定欣出歌豹嫂好著緊 胡蓓蔚日日對住豹哥唔覺悶

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胡蓓蔚與胡定欣出席KEVYIU時裝表演活動。（吳康琦攝）

胡定欣與胡蓓蔚（豹嫂）到會展出席時裝設計師 KEV YIU 姚子裕個人時裝展，二人表示跟KEV YIU合作多時，定欣提到KEV陪她走過演藝路最重要的時刻，自己兩次拿視后的衣服便是由他設計，豹嫂表示很少穿公主裙，自己有次跟老公拍廣告要穿公主裙，就是KEV出品，是一位很有才華的設計師。

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時裝設計師 KEV YIU 姚子裕個人展演。（吳康琦攝）

談到胡定欣出新歌，豹嫂非常雀躍，更大爆蝦碌事。她說：「我緊張到佢都未連接個YouTube，我已經po啦！點知佢話我嗰條link係無MV，叫我等佢po完再po。」定欣笑謂通知一班好姊妹時，大家問她要相關連結，「我真係俾咗條link佢，但佢好傻，唔知點解淨係share得嗰少少，得幾粒字！」

豹嫂續指當晚更提前五分鐘等定欣的MV首播，大讚定欣叻女。她說：「我哋以前出歌，所有派台、宣傳唔使做，佢又要參與創作，安排宣傳呢啲，希望大家多多支持，令個播放率升升升！但佢真係surprise到班姊妹！因為我哋係早三日前知，佢話出歌，呢個時勢做歌唔容易丫！」定欣表示今次自資，沒有壓力，亦很開心獲一班好姊妹支持。

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談到定欣即將生日，在旁的豹嫂透露大家一齊坐車時，已率先唱了生日歌。定欣表示因為忙於宣傳，未諗如何慶祝。問到會否約齊一班好姊妹，二人異口同聲表示好難，「真係難過股市上升，因為大家都好忙，又有啲唔喺香港。」

談到豹哥早前呻沒有拍《愛•回家之開心速遞》之後，在家中被豹嫂責罵，她說：「梗係無！佢講嘅你哋都好信，我哋對話一直建基喺joke上面！」定欣笑謂豹哥的說話只能信一成。問到豹哥現在多留在家有沒有因此多了磨擦，她表示沒有，因為自己會不時反省檢討，最重要大家身體健康，而且跟豹哥恩愛如初。

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