蘇玉華懷念劉兆銘開心出席鍾景輝生日飯局 潘燦良難忘坐壞King Sir按摩椅

香港一代戲劇大師鍾景輝（King Sir），於今年6月3日安詳離世，享年89歲。King Sir生前培育無數演藝英才，對香港演藝界的發展影響深遠。為向King Sir的崇高成就致敬並緬懷其藝術人生，「戲劇大師鍾景輝紀念展覽」移師至戲曲中心中庭進行。

展覽由今日（9月5日）起至10月4日舉行，而「戲劇大師鍾景輝紀念展覽」揭幕禮今日上午由汪明荃、King Sir的得意門生、文化體育及旅遊局署理局長劉震、西九文化區表演藝術行政總監譚兆民、King Sir姪兒鍾至權擔任主禮嘉賓，大會司儀為王祖藍與蘇玉華，更有大批演藝圈代表出席，包括佘詩曼、黃日華、林保怡、邵美琪、滕麗名、梅小青、劉家豪、林德祿、姜皓文、潘燦良、張錦程、龔慈恩、車婉婉、黃浩然、邱士縉、江美儀、吳家樂、鄧兆尊、朱栢康、張文傑、阿正（黃正宜) 、劉錫賢、關寶慧、蝦頭（楊詩敏）、陳詠燊、梁祖堯、湯駿業、谷祖琳、彭秀慧、肥腸（徐浩昌）、羅敏莊、陳國邦、洪助昇、林耀聲等等。揭幕禮後，潘燦良與蘇玉華一同受訪，二人分享跟King Sir昔日點滴：「其實King Sir嘅一生真係好豐富，坦白講，我一定唔會知得晒，但我相信我哋始終係佢嘅學生，可能比一般香港市民會知道多啲，所以希望可以借呢個機會給多啲人知道King Sir一生。」蘇玉華稱自己是他比較早期的學生，以前過時過節，都會出席他的生日派對，那些時候會見到他活潑精靈及好玩一面。