903足球賽｜柳應廷Jer大腳踢上會展天花獲賜「新朵」陳健安射入范俊業龍門獲封MVP

商台主辧的《903 GO GOLD GOAL足球賽》昨日(5日)圓滿結束，「903 United隊」在兩分落敗下，在第三回合出動領隊丘建威親自落場，加上有「門神」范俊業坐鎮，連追4球返超前4比2，第四回合「歌星City隊」追回一球，最後以4比3落敗。兩隊分別由陳健安和傑朱獲頒MVP獎，而梅開二度的余德丞則勇奪神射手大獎，另外黃明德、陳家樂和潘沛軒亦各射入一球。
陳健安和柳應廷(Jer)在完賽後收訪，對於歌星隊連續兩屆屈居第二，Jer指著藍白直間波衫(阿根廷)的顏色，笑指是亞軍隊，接著搞笑自嘲：「我都叫阿廷。」安仔直指：「你就係亞軍廷啦！」他們自言落場時間不多，因為輪流玩的隊員太多，大家過過癮就OK。提到Jer有一球踢上天花，令旁述員都擔心：「我哋book場踢爛消防喉，Jer笑言，「娛下賓，大家咁開心嚟到。」安仔靈機一觸：「大力神Jer？係咪以為踢Rubgy(欖球賽)，Rugby Jer！」繼上屆「風之子」(2024年)之後又有新朵，更是一次過有3個新朵，問到喜歡哪個新朵，Jer笑言，「全部都喜歡。」
超額完成
談到第四回會踢得非常落力，兩人直言落後兩球要急起直追，雖有不少埋門時間，但總是差一點才射入，「因為對方龍門太勁，范俊業喎！香港門神！」穿99號球衣的「On仔」率先為「歌星City隊」打開紀錄，並獲頒MVP獎，他興奮表示，「入到佢一球已經好開心，我哋入到3球，已經超額完成。佢真係擋咗好多波，我以為必入都俾佢擋出。」他不忘多謝隊友們的餵波，才成功奪得MVP。
護膝變護墊？
第一回合安仔跌一跌，令不少fans擔心，他笑言，「而家我跌親啲人都幾擔心，其實我已經好得七七八八，嗰個護墊……唔係嗰個護膝……」將護膝說成護墊，兩人隨即爆笑，接著安仔認真解釋，戴護膝是為了提醒自己別要去太盡，「其實我冇咗條靭帶，要靠其他肌肉，所以成日要提自己踢波只係興趣，唔係踢職業時咁博命。」
五人賽超辛苦
今次第一回合以五人作賽，其他3個回合改為7人出賽，陳健安直言踢5人賽要攻守兼顧好辛苦，Jer解釋「因為平時踢開7人，唔使踢完前鋒即刻跑返後面。」體力要求大大提升消耗大大增加。談到與女生同場踢波，兩人都大讚女隊員絕不遜色，樂琳是前港青隊員，郭思和連家穎都交出表現。雖然連續兩年不敵DJ隊，兩人仍希望下年繼續舉辦，Jer許願：「希望下年個地大啲，可以踢11人。」兩人笑言最好有冷氣，最理想是踏入啟德主場館踢波。
交代MIRROR團Con進度
安仔為慶祝IG破160K追縱者，送出36個從夾公仔機夾得的公仔送給fans，非常捨得，安仔解釋，「想送自己喜歡嘅公仔，同埋屋企已冇乜位。」至於工作動向，安仔表示早前在JFFT歌謠祭與良少合唱的《仙女座事故》，「本來冠軍先有MV，但我同公司有要求，良少也私下自己俾咗啲錢，我哋拍咗個都幾期待嘅MV。」Jer表示現正籌備MIRROR演唱會，已經開了幾次會，討論rundown和不同小組表演的組合，憑「實力走數」的Jer重申，將於本用內推出新歌。他表示打算相約Edan一齊睇「阿媽」毛舜筠首次演出的舞台劇《大死撐日》。