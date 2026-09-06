903足球賽｜陳家樂嘆「新女友」無緣見證入波 胡子彤漏夜飛日本習訓：亞運前香港封場(有片)

商台主辧的《903 GO GOLD GOAL足球賽》昨日(5日)圓滿結束，由丘建威帶領、范俊業守門的「903 United隊」在兩分落敗下，最後以4比3擊敗「歌星City隊」。兩隊分別由陳健安和傑朱獲頒MVP獎，歌星隊的陳家樂和黃明德和各射入一球。陳家樂和胡子彤、林家熙(Locker)在完賽後受訪，雖然屈居第二，陳家樂拎著獎搞笑表示，「能過拎到商業電台專業推介銀獎，對來嚟講係無尚光榮。」Locker指門神范俊業太強勁，但在MVP陳健安帶領下，大家亦有好的發揮。家樂沾沾表示，「我入到職業龍門一球，又係無尚光榮。」子彤補充歌星隊有陳肇麒

3人指兩隊都投入比賽，談到今次與女隊員齊齊落場，3子大讚DJ隊的郭思毫不失色，余德丞和傑朱亦非常認真，大家雖有碰撞但沒有大傷，Locker踢高腳救波，他自言筋骨鬆軟，問到是否跟女友Marf一齊拉筋時，家樂和子彤說笑道：「一齊跟操。」中場休息期間，舉行小朋友《勁射12碼》環節，家樂擔任表演嘉賓，一副慈父look表露無遺。他表示原想讓女兒現場觀賽，無奈愛女開學3天即發燒病倒。他笑言愛女如「第二春」，每天要花盡心思討愛女歡心，「好似追女仔，可能我唔喺屋企一、兩日，佢就會唔記得咗我，(子彤：阿嫂有無呷醋？)佢睇得好開心，話抵你死，你都有今日。」問到可有培養女兒踢波，「我嘗試過，屋企有啲波仔俾佢試下踢，佢永遠唔踢，拎起手掟，可能最後跟佢(跟子彤打棒球)。」不過，他即時搞笑補充，只限做教練，「我好保護佢架！」問到若女兒返學日後識男朋友怎算，他立即「男友」上身，「唔好講咁遠，唔好要我今晚發惡夢，心痛！唔想諗呢啲，我希望呢個階段，佢個世界屬於我。同埋佢對同齡小朋友沒太大興趣，較鍾意同哥哥姐姐玩。」

胡子彤將代表香港棒球隊出戰名古居亞運，他直言今晚完賽後凌晨上機飛往日本習訓。談到他的球員證被網民找出，笑指他以金髮look作證件相，子彤解釋是兩年前染金髲拍戲的相片，自己也不明白為何用作證件相，驚嘆網民神通廣大。問到在日本受訓行程時，他認真表示，「其實留到9月7日，過去日本一間大學打比賽後，就會返香港，跟住周末再去夏門，跟職業隊做最後一個禮拜的交流，點解要飛得咁密，因為出發前球場封場，我哋無地方訓練，所以諗盡辦法出隊去訓練，希望當局俾我哋用埋個場先，無理由出發前沒得訓練，我哋代表香港，希望可改善封場，因為呢個情況唔係第一次出現，大家有機會問到，就希望可以處理得好啲。」