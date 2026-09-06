魔音女團初嘗試做model超興奮 即日飛澳門拍團綜

魔音女團昨日(6日）以model身份為時裝設計師KEV YIU 姚子裕個人時裝展行騷，同場還有王君馨及曾經參加《魔音女團》的刑慧敏。倪嘉雯行騷時，表現略為緊張，她表示當時一直在想是否需要像model般cool起來，但沒想到會予人感覺很木獨的感覺。宋宛穎表示大家心情都緊張又興奮，但自覺行得不錯，很想看回行騷時的表現。

倪樂琳感覺很神奇，自覺負擔很重，因為要顧及不是自己「靚定唔靚」，而是如何展示衣服最好的一面，「我哋有3個位置要擺pose，但我擺嘅甫士唔會遮住件衫，細幅度擺pose又唔可以俾人覺得無擺咁！」盧映彤直言內心不斷有把聲音提醒自己不要影衰件衫，一路行一路擔心別人覺得這件衫不好看。談到她穿的高跟鞋頗高，她指沒有擔心不習慣，反而很開心可以把自己增高。

莊子璇表示可以穿靚衫，KEV設計的衣服都展示到大家最美的一面。喬美莎坦言心情很興奮，行的時候沒有多想太多，只是放空自己，希望日後再有機會行騷。談到她們在港姐決賽的表現，宋宛穎直言很喜歡當晚的表現，開心聽到不少人讚該環節好看，而且能為佳麗帶出華麗一面。對於網民指她們全都靚過參賽佳麗，她們認為一班佳麗經過密集式訓練，未必是最好狀態，相信一、兩年之後，她們找到個人風格便會好看些。

她們預告到澳門拍節目，預料留在當地4日，莊子璇表示是MYNT首個旅遊團綜，但自言製作完後只得2集不夠喉，會拍大量reels再分享給大家看。本身是澳門人的宋宛穎表示想加插一些私人行程，她又預告眾人會挑戰玩刺激的機動遊戲，嚇得身旁的倪嘉雯不停問，場面搞笑。