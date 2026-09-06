劉兆銘離世｜子女發泣告悼亡父 讚Ming Sir一生傾注舞台

劉兆銘（Ming Sir）日前離世，享年94歲。他與太太育有一子一女，其子女以力及雪蓮發出泣告，透露Ming Sir在至親陪伴下安詳離世，走完精彩一生，文中提到Ming Sir對家庭充滿溫暖與愛，對藝術更奉獻了全部的心血，子女皆以父為榮，深信，他的藝術精神與風采，將會長留香港演藝界及所有愛戴他的人心中。
原文如下：
我們摯愛的父親劉兆銘先生，已於日前在至親的陪伴下安詳離世，走完他精彩而豐盛的一生。
爸爸一生才華橫溢，對家庭充滿溫暖與愛，對藝術更奉獻了全部的心血。身為香港舞蹈界的先驅，他將一生傾注於舞台、培育無數後輩，為香港舞蹈界、演藝界、藝術界作出了卓越的貢獻；同時以精湛的演技在香港電影及電視界留下了許多令人難忘的經典形象。
身為他的兒女，我們為有這樣的父親而感到無比驕傲。他不僅是備受尊敬的藝術工作者，更是一位充滿魅力、熱愛生命的人，以獨特的個人風采和真摯性情，為身邊每一位帶來歡樂與啟發。我們深信，他的藝術精神與風采，將會長留香港演藝界及所有愛戴他的人心中。
此刻，我們至親離去的哀傷難以言喻，心中只有無盡的思念與不捨。感謝這段日子以來各界親友給予的關懷與惦記。在這段需要互相扶持的沉澱期，懇請大家給予我們一些平靜的空間，讓我們一家人靜靜地陪伴爸爸，走完這最後溫柔的一程。
永遠懷念您、深愛您的子女
以力、雪蓮泣告