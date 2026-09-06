劉兆銘離世｜子女發泣告悼亡父 讚Ming Sir一生傾注舞台

劉兆銘（Ming Sir）日前離世，享年94歲。他與太太育有一子一女，其子女以力及雪蓮發出泣告，透露Ming Sir在至親陪伴下安詳離世，走完精彩一生，文中提到Ming Sir對家庭充滿溫暖與愛，對藝術更奉獻了全部的心血，子女皆以父為榮，深信，他的藝術精神與風采，將會長留香港演藝界及所有愛戴他的人心中。

原文如下：

我們摯愛的父親劉兆銘先生，已於日前在至親的陪伴下安詳離世，走完他精彩而豐盛的一生。

爸爸一生才華橫溢，對家庭充滿溫暖與愛，對藝術更奉獻了全部的心血。身為香港舞蹈界的先驅，他將一生傾注於舞台、培育無數後輩，為香港舞蹈界、演藝界、藝術界作出了卓越的貢獻；同時以精湛的演技在香港電影及電視界留下了許多令人難忘的經典形象。