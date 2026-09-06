郭富城首路啟德開跨年演唱會 直認寶貝女與劉德華女兒同校 唔知《終章》已煞科

馬季開鑼，郭富城(Aaron)以「馬年大使」身份現身開鑼盛典，以一身西裝look型爆現身，望向觀眾席；「你哋準備好未？除咗人山人海，仲係人強馬壯！」隨者送上《強》，接著整裝換上頭戴咪，首度公開獻唱馬會年度主題曲《衝衝衝》，炒熱全場氣氛。城城分享暑假首次與女兒度假和騎馬仔的朝夕相對歲月。不過談到《九龍城寨之終章》拍攝，他就表示：「我唔知喎！」不過就宣布將於年底首踏啟德主場館舉行跨年演唱會。

讚女兒騎馬叻過自己 郭富城在演出後受訪，談到《衝衝衝》連奪三台冠軍，他大讚小美填詞出色，雖沒有一個馬字，卻能充份展現馬隻聽話和充滿拼勁和鬥心的精神，無論遇甚麼困難都向目標前進。向來是愛馬之人的Aaron，早前趁暑假一家五口往外地渡假，兩個女兒大寶Chantelle(郭詠希)與6歲二寶Charlotte(郭詠萱)初次體驗騎馬，他大讚兩個女兒有天份，「原來佢哋叻過我。」接著他認真表示，「好抱歉，咁多年暑假爸爸都係做嘢，未試過暑假陪佢哋玩，今年第一次，真係放低所有工作，同囡囡一家人去享受呢個假期。」

有意送馬給愛女做生日禮物 他表示由於早前曾在新加坡開演唱會，獲當地主辦單位安排在聖淘沙度假的行程，每日打開門就是泳池，可以親子游泳，其中兩日安排大寶二寶學騎馬，「我發覺囡囡騎得比我好，姿勢又正確，大寶始終大一歲，騎得好啲，成個騎師咁，但你話將來會唔會做騎師？梗係唔會啦。」他又透露早前去上海參加朋友的藝術展，獲送贈一匹汗血寶馬，他已為新馬取名為「舞林傳城」，城城更主動要求多送兩匹予一對大女，他解釋：「我個女成日問我送咩生日禮物俾佢，我問佢想要咩？佢話想要匹馬。」雖然因忙碌未有積極跟進，但他也有搜尋資料，「其實養隻馬唔係好貴，當然唔係買跑馬嘅品種，阿根廷嘅馬比較純，係可以騎乘，價錢相差好遠，可能五位數字內。」

讚劉德華識貨 隨著暑假結束現已開學，有報道指郭富城的升小三的大寶和升小一的二寶入讀有「IB搖籃」之稱的國際名校，與另一天王劉德華的女友劉向蕙做校友，城城笑言，「聽講係，真係識貨！其實國際學校來來去去得幾間，我揀呢間因覺得比較自由，容易適易，學習環壞都好好。」談到這是「狀元名校」，城城幽默表示，「華仔都揀，應該無錯架喇！」不過他指未曾與華仔在學校活動碰面，「通常我老婆出席家長會，仲要開兩個，我要做嘢，交俾太太。」

字畫贈張智霖 背後有心思 早前張智霖生日，郭富城送上一幅寫有「在」字的親筆字畫作為生日禮物，他形容是禮上往來，「因為好多年前我生日，Chilam同朋友去蒲台山，佢知我拜佛，就叫個大師為我寫幾字，大師就寫咗『有求必應』，拎返香港送俾我做生日禮物，我一直記擺喺心禮面。」他沒料到自己於2019年開始學字畫，並某次Chilam主動詢問可否寫字送給他，城城一口答應，就寫了一個「在」字，「作為好朋友，梗係有求必應，寫咗呢個字俾佢，係呼應佢演唱會名字。」

挑戰啟德主場 問到巡迴現唱會何時回到香港舉行香港站，郭富城就大方表二，「係跨年大騷，(很期待？)梗係，我上年幫Jay做驚賓之後，覺得個場好靚，我都好想挑戰下。」交由經理人小美跟進，估不到成功，「難能可貴，(幾多場？)未知，一場都好開心。」他直言3個月前已開始部署，開心啟德舞台可容納更多舞蹈，「我會一心一意為啟德主場館倒數演唱會，付出一切。」 拍戲要先睇劇本 最後問到《九龍城寨之終章》拍攝煞科，郭富城反問，「我唔知喎！I don't know yet喎！等電影公司公布。其實我只係一樣嘢，一直講拍戲都要睇劇本，冇劇本點演？冇劇本唔得喎，我自己都有要求，首先劇本能唔能夠打動我，我未收到劇本，就算收咗劇本，都要睇劇本鍾唔鍾意先拍到。」