903足球賽｜蘇皓兒輸波感失望：以為自己幾勁 Kylie C自爆掂唔到個波

蘇皓兒和 KylieC坦言對《903 GO GOLD GOAL足球賽》賽果感失望。(娛樂組攝)

由叱咤903主辦《903 GO GOLD GOAL足球賽》昨日(5日）已圓滿結束，賽果塵埃落定，「歌星City」隊3比4不敵「903 United」。蘇皓兒（Chloe）、Kylie.C 、天欣、表妹Mona、郭思、連家穎等女將首次落場與男生混戰，Chloe和Kylie C受訪時表示，沒有避忌，對著男隊員照衝。不過跑得落力的Kylie C坦言：「唔係好掂到個波，好可惜、好想踢，我好鍾意跑，但控波唔係好叻。」Chloe直言感失望，因為起初領先2比0，「坐定粒六，點知去完廁所就變4比3，晴天霹靂。」

蘇皓兒表示，事前已加緊練習，相對903隊練得更頻密，她笑言見過903隊派人視察，懷疑是窺探實力。Kylie. C認真表示，「可能佢哋平時成日練，本身已經好有默契。Chloe認為「歌星City」隊25人，每日落場只能踢幾分鐘，剛熱身已被調走，「我踢開波係打地樁打足90分鐘，要習慣下。」Kylie C則表示從未踢過5人或7人足球，不太習慣，「個龍門細好多，真係幾難入。Chloe自爆在練習時曾與安心等夾戰術，可惜比賽時兩人根本沒有同一回合出場，戰術亦無用武之地。

Chloe亦曾跟林家熙做隊長的FC3球隊練波，更被陳家樂爆她沒有交會費，她笑言，「今日表現比較遜色，唔敢再問，因為之前練習都有入波，以為自己幾勁，今日之後都係收埋自己先。」

IdG Bubbles和Honey Punch為《903 GO GOLD GOAL足球賽》擔任表演嘉賓