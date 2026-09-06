熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Sep-06 17:15
更新：2026-Sep-06 17:15

903足球賽｜蘇皓兒輸波感失望：以為自己幾勁 Kylie C自爆掂唔到個波

分享：
WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.32.30 AM (3)

蘇皓兒和 KylieC坦言對《903 GO GOLD GOAL足球賽》賽果感失望。(娛樂組攝)

由叱咤903主辦《903 GO GOLD GOAL足球賽》昨日(5日）已圓滿結束，賽果塵埃落定，「歌星City」隊3比4不敵「903 United」。蘇皓兒（Chloe）、Kylie.C 、天欣、表妹Mona、郭思、連家穎等女將首次落場與男生混戰，Chloe和Kylie C受訪時表示，沒有避忌，對著男隊員照衝。不過跑得落力的Kylie C坦言：「唔係好掂到個波，好可惜、好想踢，我好鍾意跑，但控波唔係好叻。」Chloe直言感失望，因為起初領先2比0，「坐定粒六，點知去完廁所就變4比3，晴天霹靂。」

WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.32.28 AM (3) WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.32.28 AM (4) WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.32.29 AM (2) WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.32.29 AM (3) WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.32.30 AM

蘇皓兒表示，事前已加緊練習，相對903隊練得更頻密，她笑言見過903隊派人視察，懷疑是窺探實力。Kylie. C認真表示，「可能佢哋平時成日練，本身已經好有默契。Chloe認為「歌星City」隊25人，每日落場只能踢幾分鐘，剛熱身已被調走，「我踢開波係打地樁打足90分鐘，要習慣下。」Kylie C則表示從未踢過5人或7人足球，不太習慣，「個龍門細好多，真係幾難入。Chloe自爆在練習時曾與安心等夾戰術，可惜比賽時兩人根本沒有同一回合出場，戰術亦無用武之地。

Chloe亦曾跟林家熙做隊長的FC3球隊練波，更被陳家樂爆她沒有交會費，她笑言，「今日表現比較遜色，唔敢再問，因為之前練習都有入波，以為自己幾勁，今日之後都係收埋自己先。」

WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.34.16 AM WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.34.29 AM (3) WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.33.36 AM (3)

IdG Bubbles和Honey Punch為《903 GO GOLD GOAL足球賽》擔任表演嘉賓

WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.33.26 AM (1) WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.33.21 AM (1) WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.33.24 AM (1) WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.33.25 AM (3) WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.33.25 AM WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.33.21 AM (4) WhatsApp Image 2026 09 06 at 1.33.21 AM (3)

ADVERTISEMENT

【👇送皇玥中秋月餅👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務