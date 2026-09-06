中年好聲音4︱三甲突襲將軍澳中心宣布10月伊館開騷 尹景順 許雲妮 鄭家聲與終極十強台上再合體

無綫歌唱節目《中年好聲音4》上月底於啟德體藝館圓滿落幕，今日下午，新鮮出爐的冠軍尹景順、亞軍許雲妮及季軍鄭家聲，率領其餘「終極七強」成員蔡宓婕、吳亦偉、尤淑情和許美琪，首度齊集將軍澳中心出席造勢記者會，正式向歌迷宣布將於10月舉辦《越唱越強演唱會》，吸引過百名粉絲手持應援牌擠爆商場，場面墟冚。

七強積極密練歌舞



對於10月14日登陸伊利沙伯體育館(伊館)開騷，各人均直言心情既興奮又緊張，並再次感謝由比賽初期一直陪伴他們圓夢的歌迷。為了回報大眾支持，七人透露現正積極備戰密練歌舞，誓要呈現最高水準的舞台。至於歌迷最期待的合作舞台與特別環節，眾人則默契地大賣關子，呼籲fans購票親身入場揭曉。記者會現場又投下震撼彈，宣布演唱會陣容將加碼引入周志康、陳旭培及鄭仲豪，意味著「終極十強」將在伊館舞台再度世紀合體，引來台下觀眾狂熱歡呼。