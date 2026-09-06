我未許願先吹蠟燭｜邱士縉台灣孖柯震東謝票暗喜觀眾認唔出 願與金燕玲梅靜妍跳韓女團aespa舞賀票房

由柯震東、金燕玲、邱士縉(MIRROR@Stanley)、梅靜妍和陳靜(Da Da)合演的喜劇《我未許願先吹蠟燭》，改編自真人真事，先後入選意大利遠東國際電影節、紐約亞洲影展及台北電影節國際新導演競賽，定於9月10日在香港上映。Stanley、金燕玲和梅靜妍昨日(5日)穿上電影團隊服，跑兩場謝票。Stanley早前特地往台灣孖柯震東一齊宣傳，兩人亦有相約食飯飲嘢，「三日內由台南去到台中宣傳，好開心見到台灣觀眾，佢哋覺得我真人同角色完全唔同，我自己都暗暗高興。」

電影由周鉅宏和胡錦筵執導，金燕玲坦言對票房有期望，希望大家入場聽他們講故事，「每個人都會有邊緣嘅時候，最重要係將來條路點行。」接連兩場謝票，金燕玲笑言謝票「對老人家幾辛苦」，大讚觀眾的提問有質素，有些問題需要導演在場才懂回答，「佢哋問嘅問題我哋都估唔到，未必同我哋想傳達嘅意思一樣。」談到拍攝趣事，Stanley自爆與柯震東拍吵架戲時，自己無意爆出一句台語，最後竟被導演採用。

童星梅靜妍早前跟團到台灣謝票一星期，她笑言已開始習慣活動節奏。她透露同學會叫她戲中名字JoJo，更有人請她代問Stanley、柯震東攞簽名，但她害羞未敢開口。靜妍承諾若票房理想，會跳韓國女團aespa舞蹈，金燕玲與Stanley即場笑言一定「奉陪」。