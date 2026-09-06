903足球賽｜ROVER長洲拍MV度假屋遇靈異事件落荒而逃 亨仔：唔記得嗰日係鬼節(有片)

由叱咤903主辦《903 GO GOLD GOAL足球賽》昨日(5日）已圓滿結束，賽果塵埃落定，「歌星City」隊3比4不敵「903 United」。首次參加903球賽的ROVER和TELLER於完賽後受訪，ROVER笑言沒有令球隊失分已感滿足，惟一遺憾是沒試過齊人踢同一回合，希望下次有機會。TELLER第一回合便有機會落場，一直夢想做前鋒的他笑言，「踢咗分半鐘前鋒，踢咗個波出界，想入波但入唔到。」

Jason在賽事期間跌到撞頭，要坐在地上休息，希晉即揶揄：「腦損咗！」Jason認真表示，「跌落地個頭真係暈一暈，原來我真係太差。」接著他笑言要練鐵頭功，令個頭強壯一點。希晉和亨仔齊齊做防守，亨仔自言最深刻是被郭思「通渠」，「本來我想mark佢，點知對腳挈得太大，俾佢過咗一棟。」他坦言，在眾目癸癸下被女生「通渠」，「我嗰下有男人的尊嚴咗一秒，但敏捷度真係唔夠佢，跑得好快，落場時間亦好多，技術好、速度快，俾佢通渠係實至名歸。」Kim作為ROVER腳法最佳的代表，他直言可以出場3次已感超額完成，「仲有俾安仔讚一讚，我個心都雄一雄。」

ROVER早前推出團歌《白日夢之旅》，首次親自執導MV並往長洲取景，談到四個大男人因為一隻曱甴嚇到落慌而逃，原來背後有故事。希晉首先解釋：「隻曱甴係智慧型，識向後行、識加速、識閃現、穿牆。」Jason形容是經AI改造的曱甴，享仔形容是「戰略性撤退」，隊長Kim認真表示，「其實我哋幾個feel到有啲嘢，曱甴只係導火線。」亨仔現身說法，「其實我由細到大都唔會流鼻血，突然嗰日流咗3至4秒鼻血，即刻停咗。我上網搵下點解，有時好陽嘅人，對衝好陰嘅地方，就會有生理反應，因為對衝太勁，連貫成件事，都係決定戰術性撤退。」後來他們發現整幢村屋沒有其他人租住，更感異樣，他續說，「我哋完全唔記得嗰日係傳統中國鬼節。」

雖遇驚嚇事件，希晉認為有機會親自執導MV也是開心事，「本來成個禮拜落雨，咁啱嗰日舊雲只係飄過，我哋好順利完成MV。」本身是澳門人的Jason第一次去長洲，笑言能體驗長洲特色也是難得， TELLER剛推出《JAWS》，計劃拍dance challenge短片作宣傳，剛巧四位師兄在場，即場邀請拍跳舞片，亨仔誇下海口，「我哋《造星》出身，跳舞都有番咁上下。」fans可留名睇ROVER與TELLER展舞姿。