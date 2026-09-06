鄭芷淇Elka為穿貼身低腰裝節食險暈倒 柯煒林盼香港團隊金馬奪獎：我會用廣東話恭喜

柯煒林（Will Or）及 Lolly Talk 成員鄭芷淇（Elka）、岑珈其、張紋嘉、岑樂怡、梁雍婷日前出席香港青年時裝設計家創作表演賽2026，首次行時裝騷的珈其與張紋嘉、岑樂怡、梁雍婷合加呈現充滿溫度的舞台演出。即將擔任金馬獎司儀的柯煒林擔任時裝騷座上客，他表示會依照心情搭配服裝，希望透過時裝活動挑選「戰衣」：「其實這次非常興奮，因為我不能對自己說緊張，否則就會真的非常緊張！每次金馬獎都有很多想見的前輩，這次特別期待香港團隊能上台獲獎，如果真的發生，我可能會衝上台用廣東話恭喜他們！」

岑珈其事前特地向模特兒請教行騷細節：「我問是否需要像Jeffrey那樣擺一些帥氣的姿勢，他們說自然即可，所以待會兒可能會以逛街的感覺出場。這次活動融入了汽車元素，讓我心動想入手，或者可以洽談以宣傳換取車價折扣。（小朋友開學？）現在已經開學了，兒子也迫不及待想上學，不過現在升讀K3要開始為他報考小學，這確實讓人有些頭痛，太太比我更緊張一點，完全體會到大家挑選學校的煩惱！」

LT成員Elka以一身貼身低腰裝亮相，她笑言為了襯衫而不敢亂吃東西：「因為前幾天曾身體不適差點暈倒，所以最近都會稍微多吃一點東西，但是這件衣服腰身太低，導致我一整天都只吃了一份沙律！這次活動有汽車元素，但我本身沒有駕照，加上為了廣大市民的安全著想，未必會去考。（找另一半接載你？）如果有這樣的情節，我寧願對調角色化身『霸道女總裁』接送他出入。」Elka剛推出了新歌，她表示老闆沒有給予她壓力，但也希望年底的頒獎禮能獲得好成績。