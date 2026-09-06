ZPOT小組快閃宣傳新歌聯同 11 位女銀髮族街頭熱舞 Marcus鬧巿坃「旋轉360」

新晉男子組合 ZPOT 成員 BOSCO、IAN HANNZ 及 MARCUS，於 9 月 4 日（星期五）發動全港快閃活動「BANG IS EVERYWHERE」，把新歌《BANG》的爆發力帶到街頭！正如歌詞所寫「不必跟大隊，不必跟公式」，三位成員打破傳統框架與年齡界限，連走三站與大眾一同炸爆街頭，吸引大批粉絲「Zpotlight」到場應援，場面非常熱鬧。三子更透露好快會推出全新團歌，今次Bosco與Marcus繼小組歌後，會再次在團歌挑戰寫 Rap 詞。

三子第一站先在尖沙咀快閃唱跳《BANG》，然後轉戰第二站銅鑼灣行人專人區，三子現場派發限量BANG主題自拍小卡之餘，更聯同11位女銀髮族帶來驚喜快閃合跳，展現「就算碰壁，也要碰得響亮」《BANG》歌詞的精神，用熱舞打破世代界限。談到與銀髮族合作，Ian Hannz笑言在studio教一班她們跳舞時心裏會會心微笑，更不禁想起自己的婆婆「小蓮姐」。

Marcus 亦顯得非常興奮，指今次係首次喺鬧市 Live 使出大絕「旋轉360」，更期待下次可以還原 MV 入面個火圈，做一個完整 set 的表演！而 Bosco 來到銅鑼灣快閃就坦言充滿回憶，有種重遊舊地的感覺。Ian Hannz 提到《BANG》MV 入面有不少型爆的電單車場面，自爆其實自己真的有去考電單車，不過最後「肥佬」，所以 MV 裡的帥氣騎行場面只能交由專業人士演出。Bosco透露已邀請不同歌手朋友，師姐COLLAR的MARF和Gao外，還師兄FatBoy@ERROR，Tsoul及不少舞藝高人 一起拍 Dance Challenge，形容這是一個「自肥計劃」。至於早前成功向影帝劉青雲介紹 ZPOT 的 Ian Hannz，則準備越級接受新 Mission，嘗試邀請劉青雲一起拍攝 Dance Challenge。此外，他們預告未來會繼續以不同的小組形式出歌，並即場解構沒有特別起小組名稱的原因，令粉絲非常期待 ZPOT 未來的多元發展。