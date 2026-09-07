原來視咁的｜Gen Z港姐冠軍袁絲珩親民獲熱捧 TVB官網觀看及互動量升逾六倍

從多年觀賞港姐競賽的經驗，覺得今屆港姐有不少獨特處。首先競選期間TVB鼓勵各佳麗多經營互聯網，努力發帖跟網民互動。對這班上網「呃like」比吃飲還緊要的Gen Z一代而言，開正她們一瓣。網絡世界成為這班佳麗的另一「美麗戰場」，當中表表者非6號盧蔚晴(Jasmine)莫屬。出身牛津道一帶傳統名校，高明處在於Jasmine通悉各平台玩法及所屬對象，以廢文、夠癲遊走於Threads、營運傳統的Instagram、Facebook行文貼圖則四平八穩，方便TVB官網轉載，不能太出位之故。

除互聯網引發的小騷動，數到餘韻悠長，就必定是冠軍袁絲珩(Bernice)，她近日在網絡引發一陣「袁絲珩現象」。打從比賽當晚第一環節，她將「錯」字拆成「金」、「昔」開始，淡定且快速的反應，已篤定是冠軍之選材。至於這條片亦在Threads上viral，觀看次數達370萬，可謂驚人。更有細心網民發現決賽當晚Bernice凌晨回家，依然有十多位朋友仔在門口守候，一齊慶祝。

發帖網民的形容更是可圈可點「印象中未見過港姐冠軍有咁多朋友等佢返屋企……觀眾緣好得誇張，全部都後生正常樣，咁多人等佢，平時份人一定對人好友善。」而Bernice在海洋公園擔任performer時的短片亦紛紛被發掘，最新一條是去年萬聖節表演中擔任女主角，片主形容她的表演有趣且出色，甚至將沉悶的遊戲，憑口才描述到好好玩。拆解Bernice受網民支持，同她貼地的家庭背景不無關係。從小在屯門區長大出身小康，兒時喜好是舞蹈，父母亦任其自由發揮，沒有怪獸家長式的助拳。畢業於本地大學，無外國名校或所謂神科加持。Bernice就像隔鄰的女孩一樣，有份莫名的親切感。