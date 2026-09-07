雲浩影聯同180位兒童合演音樂劇 難在流行與古典音樂取平衡

由雲浩影(Cloud)參演的一連3場假東九文化中心劇院的原創音樂劇《音樂點連結》已於肚周末圓滿結束。音樂劇以「連結」作為主題，以七個故事串連音樂兒童的成長、家庭、倍伴及希望，由Cloud跟約180位兒童管弦樂團及合唱團成員聯合演出。

音樂劇由音樂兒童基金會（Music Children Foundation，MCF）主辦，創辦人龐秋雁（Annike）表示：「一班人一起學音樂，合奏、合唱才是最開心。這次更將學生與家長連結，增添和諧，甚至想在演出時與觀眾都可以連結一起。」提及與180位小朋友合作，Cloud大讚他們很專業，在暑假時已努力排練，她反而怕自己演出會令他們失望。她說：「這次的歌曲都很難唱，我要在流行音樂及古典音樂當中取得平衡，而小朋友就會以合唱團的方式獻唱。」她又笑言小朋友們很可愛，見到她時大叫：「明星呀。」

龐秋雁的舊學生梁雍婷亦有捧場，「記得當時是在深水埗一個很細的房間，龐老師找了不同導師教小朋友學樂器。我就負責搬枱櫈讓小朋友學習，他們很佻皮，有些家庭背景比較複雜，未必很開心。但小朋友們都很珍惜可以學樂器的機會，那幾年我覺得很難忘，很開心基金會可以行到這麼遠，其實每個小朋友將來都可能會成為音樂家。龐老師的初心也沒有想要做到甚麼，只是想透過音樂，希望改變到一些小朋友的人生。」