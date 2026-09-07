黃妍攻頂成功征服登富士山頂 自爆險有高山反應被教練鬧

黃妍Cath昨日擔任《MOOV 20 Music Station》現場音樂企劃嘉賓，更邀請師妹蘇詠淳(Vincy So)齊齊演出，吸引數百 Fans 到場支持。活動開始前，Vincy So 率先為節目打響頭炮，即席獻唱《踏空氣的人》，接著Cath 獻唱《派對後派對》、《枇杷》、《其實我不是那麼的純情》和《福來的日子》，其間更走近歌迷區，逐一跟fans擊掌。

黃妍早前「征服」富士山，完成一大成就：「呢個係人生嘅成就，意志同耐力嘅消磨，好辛苦同好感動！行上去嘅時候不停俾教練鬧我行得太大步，因為咁樣好易有高山症，後來我慢下來跟教練行，感受大自然之下嘅渺小，領悟人生嘅道理。暫時未有計劃去征服其他山峰，反而想等更好嘅狀態去多次富士山頂。」Vincy So就表示，「依家仲未習慣收到 fans 嘅信，佢哋會好直白咁樣話鍾意我啲歌，多謝大會同Cath 俾機會我參與呢次演出。」

上集嘉賓梁釗峰考驗「舊拍檔」記性，未知 Cath 黃妍有否記得二人合作過舞台劇的角色名字：「我梗係記得佢當年嗰個角色名啦，我記得當年大家合作日日都排練，我哋成個團隊好似家人咁，完騷後都會約出嚟食飯。」至於下集嘉賓Frankie @ MIRROR ，她自言沒想過要考起對方，反而想 「拜師學藝」：「我冇諗住出啲好難嘅題目去刁難佢，我反而好想知道佢係多棲嘅藝人同跳唱歌手，轉換角色嘅時候點調節佢嘅思緒，呢個真係好想知嘅！」