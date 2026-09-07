媽樣年華｜周家怡練鋼管舞受傷痛到上唔到pole 被插畫家KITKAT指控侵權寫真照

由周家怡、金燕玲、陳湛文、泰妹楊雅文、張迪文主演的溫情輕喜劇《媽樣年華》，由導演胡翠兒執導，「第七屆首部劇情電影計劃」大專組得獎作品，定檔10月23日公映。周家怡為角色學鋼管舞，更在練習期間受傷，痛到連pole都上不到，心理壓力超大下完成，她形容為身心成長的重要歷程。不過電影近日爆出侵權風波，被模特兒兼插畫家KITKAT發聲明指控，在未經授權下，其寫真照竟然登上了電影的最新預告。

在最新的電影預告，其中一幕是陳湛文在廁所內睇手機，屏幕畫面被KITKAT指是其寫真照，她在社交平台發聲明，自言收到大量粉絲訊息及標記，才驚覺自己的寫真照竟然登上了《媽樣年華》最新預告，大為震驚。她強調：「事前我以及日本經紀公司完全沒有收到任何通知，亦未授權相關使用。」雖然製作方一度聲稱照片是由一間公司Jdaily於兩年前授權使用，但她強調從未跟該公司合作或簽署授權合約，痛批今次完全是製作方在未仔細查證版權與合作關係下造成的嚴重疏忽。件曝光後，《媽樣年華》導演已主動聯絡KITKAT誠懇致歉，承諾會在電影正式上映時，於片尾補回KITKAT本人及日本公司攝影師名字。KITKAT在文中感謝粉絲第一時間通知及關心，並表示：「希望今次事件告一段落，亦希望各製作方未來在作品版權審查上能更加嚴謹同尊重創作者。」

身兼模特兒與多媒體藝術家的KITKAT，身高1米53，以清爽短髮及豐滿身材突圍而出，獲網民及媒體封為「兇猛藝術家」、「香港乳神」。她近年簽約日本模特兒公司，推出《東京秘密旅行》等多部大尺度個人寫真集及Blu-ray，成功開拓日本寫真市場。

講返電影，女主角周家怡自言在戲中挑戰鋼管舞，是演戲生涯的一大突破，特別感謝導演胡翠兒，不單止陪伴練習，更為寫劇本而親自學鋼管舞。家怡坦言練習過程非常艱辛，憶述練習期間曾不慎受傷，疼痛明顯影響進度：「如果唔係受傷，我諗係冇咁痛嘅……但係因為受咗傷，嗰個痛係會令到你根本好似做唔到，我直情連Pole都上唔到。」當時距離拍攝日期不遠，心理壓力頗大，幸而劇組體諒，調整拍攝進度，讓她稍為康復後再加緊練習。家怡表示這齣是演戲生涯上的階段性作品：「今次拍攝意義重大，唔單止有演技上嘅挑戰，更加係一次身心成長嘅歷程。從受傷後嘅挫折、到堅持練習嘅過程，再到同專業舞者合作嘅啟發，都讓我更深刻理解角色所面對嘅掙扎與自我接納。」

初登大銀幕的泰妹(楊雅文)演周家怡鋼管舞班同學，亦是戲中兒子張迪文的曖昧對象。家怡大讚泰妹可愛又聰明，「從泰妹過去嘅訪問中得知，對方喺充滿愛嘅環境中成長，性格爽朗、包容度高，因此合作起嚟特別順利，而泰妹亦非常勤力，喺練習期間表現積極。」兩人一齊練習，成為珍貴回憶，對有武術底子的泰妹表現讚不絕口，「佢真係跳得好靚，好正。」她認為鋼管舞可跟武術掛鈎，同樣需要強大力量，泰妹跳起來更顯功架。