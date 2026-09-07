胡家惠突轉全黑頭像自爆抑鬱復發 認愛合照全刪疑第三度情傷

即將44歲的2002年港姐季軍胡家惠，去年底才自揭遭第二任老公「被離婚」，今年1月極速宣布與相識20年的楊姓好友墮入愛河。豈料這段被外界視為「守護情緣」的關係，近日似乎再度生變。胡家惠日前突然在社交網自爆抑鬱症復發，更清空年初所有認愛合照，惹來外界揣測她遭第三度情傷。

全黑頭像惹擔憂 胡家惠日前將社交網頭像轉為全黑，其後在社交網撰文，坦承抑鬱症再度來襲，但就未有具體透露原因，她寫道：「收到很多朋友message，知道大家很擔心我！我現在正在處理自己的情緒，抑鬱症發作！感覺是有一塊非常大的石頭壓住心口，不能講話，希望大家給我空間。」

大半年情疑告終 與此同時，胡家惠今年1月高調上載依偎男友臂彎的合照及示愛帖文，如今卻已全部消失。當時她曾甜蜜寫下「謝謝你20年來的守護」，並透露男方在她宣布離婚後兩個月，即專程飛赴上海表白，承諾會保護她及接納其兩名女兒。由認愛到刪相僅約8個月，網民估計這段「守護緣」已極速畫上句號。





兩段婚姻重創 胡家惠的情路可謂一波三折。她2011年與室內設計師邱仲平結婚，育有兩女，惟懷細女期間疑老公出軌，令她精神崩潰患上嚴重躁鬱症，並於2018年離婚；2022年，她與男友Manfred Lau再婚，可惜第二段婚姻亦僅維持三年玩就「被離婚」。今年初，她迎來新戀情本以為苦盡甘來，如今再疑陷情緒低谷，令外界十分擔心。