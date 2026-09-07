顏秋越Rowan練習生日程嚇驚林奕匡 陳凱琳整麵包悟育兒理念

由3位星級爸媽陳凱琳（Grace）、連詩雅（Shiga）和林奕匡（Phil）主持的ViuTV 育兒節目《孩子，你怎樣長大？》明晚（8 日）播出的一集，由 Phil 與 Grace 帶大家看看韓國和德國小朋友的職業選擇。，走訪德國、韓國、新加坡多個國家，三位主持親身走入當地校園、興趣班與家庭日常，展開一場跨文化育兒修行之旅。

林奕匡跟11歲練習生受訓 韓國以 K-Pop 聞名，不少小朋友都以成為偶像為夢想。近年更有不少香港人成功在韓國出道，其中包括 MODYSSEY 的顏秋越（Rowan）。被問到練習生生活辛苦是與否，Rowan 分享的日常訓練routine令 Phil 也大感驚訝：經過一整天的音樂、禮儀等訓練後，晚上 11 點再開始體能訓練；若覺得自己有能力不足的地方，更可以「加操」到第二天凌晨，每天睡眠時間只有數小時。不過 Rowan 已認為比前輩當年的訓練輕鬆，Phil 更揚言期望日後有機會與 Rowan 在音樂上合作。而Phil 更會跟隨一位 11 歲追夢小女生，體驗她作為練習生的一天，包括rap、跳舞訓練等。

陳凱琳鄭嘉穎共識以孩子興趣為先 另一邊廂，Grace 在德國則找到由一位爸爸 Florian Josef Domberger 開設的柏林其中一間最有名氣的麵包店。Florian 在 50 歲時突然得到啟發而開設這間麵包店，女兒Charlotte亦有在店內幫手。Florian 形容整麵包和養育小朋友的理念一樣，並提供很多機會給年輕人。Charlotte 表示雖然自己喜歡麵包，但不會接手這間麵包店，會去找尋自己的興趣。Grace 認為 Florian 給予女兒很多自由去選擇日後她想發展的道路，表示十分欣賞。Grace 更分享自己與丈夫鄭嘉穎同樣給予小朋友不同的學習空間，就算將來不喜歡發展這個興趣都可以隨時改變。