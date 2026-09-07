余香凝為慈善割愛包包 孖岑樂怡為演藝人協會籌款出力

由香港演藝人協會主辦的「慈善快閃巿集」，將於本周五（11日）一連三日假觀塘駱駝漆大廈演藝人協會隆重舉行，今次活動，由向來熱衷環保的協會理事岑樂怡(阿妹)精心策劃及安排，並得到一眾圈中人踴躍參與及支持，進行「斷捨離」行動，當中包括會長古天樂、副會長錢嘉樂、前副會長余安安、理事會成員周家怡、黃溢濠、岑珈其、鄭文 ，以及藝人余香凝、強尼、黃心美等，捐出私人物品作義賣，目的除了「賦予新生，重新喜愛」，亦可以為協會籌募經費，既環保又可做善事，一舉兩得。

余香凝主動聯絡速運包包

為迎接「慈善快閃巿集」的來臨，日前多位藝人包括余香凝 、黃心美、張紋嘉、黃奕晨、王頌茵 (Kathy仔)、李昭南、林至昭、米露迪、樊沛珈，親臨協會，化身義工團隊整理數百件義賣物品，出心出力布置場地。余香凝捐贈多個名牌袋及時尚皮褸，她自言為慈善不惜割愛，她說：「有啲袋陪伴咗我走過不同地方，好有紀念價值，自己亦都好鍾意，不過為慈善都要割愛捐出嚟。」岑樂怡則表示：「記得當我問余香凝有冇物品可以捐贈嘅時候，佢當時咁啱唔喺香港，我冇諗過佢一返到香港，就主動聯絡我，仲迅速安排埋運輸嘅嘢，非常有心！佢捐出嘅物品仲好高質，相信會以理想價錢賣出，為活動籌得更多善款，幫助有需要嘅人。」