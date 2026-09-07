梅啟明狠批肥媽潘小文 聲稱要用150萬為梅媽風光大葬

已故樂壇天后梅艷芳母親「梅媽」覃美金於8月30日離世，曾遭梅媽登報脫離母子關係的長子梅啟明，今日（9月7日）下午2時30分在銅鑼灣高調舉行記者招待會，親身交代梅媽身後事的設靈、出殯及土葬安排。他在記招上不但斥姪仔封鎖與梅媽聯絡的方式，更指控他是拿了梅媽每月25萬生活費，同時又指責肥媽及潘小文「作得就作」，更揚言要用150萬為梅媽 風光大葬。 他回應記者提問時，聲稱梅媽死得不明不白，姪仔低調處理，自把自為，將會抗衡到底。對於太太Joey指控偽造租約，他否認，並透露現時失業，上月沒有給予生活費。然而，他上月底聲稱從事園藝工作，又謂一直有給予生活費，由於前言不對後言，記者質問他錢從何來，他就表示不便透露。

梅啟明記招內容如下： 本人已委託律師，聯絡警署了解母親死因，母親所有遺物仍然在跑馬地警署証物夾萬內，有待死因聆訊。 出事當日2026年8月30日，由TVB通知母親已送往律敦治醫院急症室，我趕到去醫院急症室時已是下午一點一時半，當時得知母親已陰陽相隔我十分痛心，在停屍間痛哭。因為由2023年，侄仔梅柏麟趁我在上班的時間抱走母親，將全屋傢俬和行李搬離城市花園住所，然後叫我自行搬走，在外出搵地方住。起初還可以聯絡母親，但後期母親的看護被侄仔辭退後，無法再聯絡到母親，給侄仔全面封鎖聯絡母親。我嘗試用了很多方法，但亦徒勞無功。8月30日當時係由當值醫生給我們解釋開會，得知救護員講到母親家中急救，母親已冇呼吸、冇心跳、冇生命跡象，搶救多30分鐘後醫生證實母親死亡。

當日下午三時多，在停屍間見到二弟梅德明前妻所生的三位兒女，其中包括姪兒梅柏麟及他兩位妹妹，姍姍來遲來到停屍間。他們沒有和我談話，沒有問候說話，彷如陌路人。但他們身旁有一位穿短褲的短髮KOL，在停屍間走廊外談笑風生，細聲講大聲笑，完全沒有喪家之痛。急症室姑娘見到他們大聲笑，望著他們，後來知道他是KOL就趕他出外。後來這位自稱是Aunt梅媽朋友自我宣佈，梅媽已立了遺產承辦人，還有叫所有傳媒尊重家屬意願低調處理火葬。我作為我母親梅覃美金長子，在母親年少時一直外出工作捱日子，將整份人工包給母親作為生活費，幫手湊大細佬妹。而家好心痛，眼看見侄兒將母親交畀言語不通的工人照顧他的生活，他的霸道行為是為了拿取姑姐留給嫲嫲的每個月25萬元生活費來享受人生，疏忽懶理呀嘛！

今次我開呢個發佈會係要將母親梅覃美金喪禮辦好，用土葬儀式，令母親永遠安息在墓地。今次喪禮儀式係用最頂尖嘅殯儀公司，預計永遠墓地及殯儀館禮堂，所有祭品及高僧誦經，承包約港幣150萬。等母親有一個好尊嚴嘅喪禮，作為長子定我係應該幫母親處理身後事，而非由孫輩和外人去低調處理火葬。至於妙境佛學會呢間公司在20多年前，由梅艷芳的保險經紀持牌，當時我和母親談及多次，阿妹六份大保單為何不翼而飛，到而家仍然都係一個謎，可能當時一早已經有人處理了，然後不了了之。

關於KOL潘小文，多次由某人帶去母親家作訪問，不知居心何在，是否收受了利益或想博流量去抹黑、誹謗本人？他的老作在網台亂說話，本人將會保留法律追究權利。 而另一位混血老歌手肥媽，對外聲稱由細睇到阿妹大呢一件事，實在笑大人個口，吹得就吹。又訛稱我在世界中西醫學抗癌基金協會詐騙。當時我不在香港，係由母親持牌創立，由妹妹捐贈一百萬給母親，贈醫施藥給癌症病人受惠。對於肥媽嘅錯誤指控，當時本人身在美國，沒有參與這公司所有文件，何來欺詐？我亦都會將肥媽今次嘅指控保留法律追究權利。

其實我在美國多次幫梅艷芳開演唱會超過三場，在她最低落嘅時候，九龍塘事件時，給予安慰扶持，這些事情我係冇講到出嚟向外公佈。昨天是母親頭七，我已跟媽媽說了好多說話，和準備他喜歡食個東西放在枱上。他在天之靈一定會順利安排呢一件事。今日好多謝大家抽出寶貴嘅時間來到銅鑼灣鳳城。點解我會喺度開發佈會，係因為梅媽屋企就喺呢條街。