譚小環54歲生日近照暴瘦 面容憔悴健康狀況再掀關注

1994年香港小姐冠軍的譚小環，入行後拍過不少經典劇集，亦曾進軍歌壇，風頭一時無兩。她在2007年與保險界高層蔡強榮結婚，婚後逐漸淡出幕前，後來轉戰飲食業並做出成績。前年，夫婦倆結束香港業務移居加拿大，於多倫多開設「小環茶座」重新經營餐廳，做得有聲有色，在當地頗受歡迎。日前，譚小環迎來54歲生日，她在社交網分享近照，惟其骨瘦如柴的外形再度成為網民焦點。

身形消瘦面容憔悴

譚小環在社交網分享慶生照，並留言：「又大一歲了，多謝大家的祝福，祝願大家身體健康，幸福美滿。」相中的她穿上印有自家餐廳標誌的橙色T恤，打扮樸素，臉上雖然掛着笑容，但面色暗啞兼帶倦意，身形明顯比以往消瘦了不少，輪廓亦不復從前飽滿，歲月痕跡頗為明顯。