譚小環54歲生日近照暴瘦 面容憔悴健康狀況再掀關注

1994年香港小姐冠軍的譚小環，入行後拍過不少經典劇集，亦曾進軍歌壇，風頭一時無兩。她在2007年與保險界高層蔡強榮結婚，婚後逐漸淡出幕前，後來轉戰飲食業並做出成績。前年，夫婦倆結束香港業務移居加拿大，於多倫多開設「小環茶座」重新經營餐廳，做得有聲有色，在當地頗受歡迎。日前，譚小環迎來54歲生日，她在社交網分享近照，惟其骨瘦如柴的外形再度成為網民焦點。
身形消瘦面容憔悴
譚小環在社交網分享慶生照，並留言：「又大一歲了，多謝大家的祝福，祝願大家身體健康，幸福美滿。」相中的她穿上印有自家餐廳標誌的橙色T恤，打扮樸素，臉上雖然掛着笑容，但面色暗啞兼帶倦意，身形明顯比以往消瘦了不少，輪廓亦不復從前飽滿，歲月痕跡頗為明顯。
去年曾露「皮包骨」
事實上，譚小環的健康狀況去年已一度引起外界憂慮。已移居加拿大並轉型為KOL的幕後人Sam，去年到訪其餐廳並分享合照。當時譚小環舉起V字手勢，手部青筋盡現，瘦至皮包骨，Sam當時透露：「小環話鍾意返工多啲，因為可以每日見吓街坊朋友，落嚟食飯傾偈，熱鬧啲。」不少網民看過照片後都擔心她的身體是否警起警號。
曾為健康傳聞解畫
面對外界種種揣測，其老公「渣哥」蔡強榮去年亦曾親自發文回應，強調太太身體健康，指她只是比以前纖瘦，並解釋：「網上見到好多人話小環瘦咗好多，有啲仲離譜話傳聞佢生……澄清一吓，小環呢幾年喺加拿大生活好輕鬆好寫意，事實係身體健康，肥返好多了。」他又感謝各界關心，並指太太在多倫多獲不少街坊支持，生日及生意都非常美滿。不過相隔一年，譚小環再次露面，狀態仍然偏瘦，令網民再度關注其身體狀況。