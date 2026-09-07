梅啟明記招｜否認貪錢從無攞過梅艷芳一分一毫 鬧爆肥媽老屈

梅啟明指網上多了好多幕後黑手攻擊他，又稱肥媽生安白造，會追究法律責任，擘大口講大話，「佢話由細睇到阿妹大，好心啦！佢係想搏出位，定收咗人錢？」並表示跟她無怨無愁，「我同佢無緣無仇點解要咁做？如果唔係就叫佢收口！」又大聲問潘小文有冇到。

梅啟明聲稱跟殯儀館人士相討，計劃選址將軍澳永遠墳場埋葬梅媽，「有律師代表，通知咗頂尖嘅殯儀館，死亡證嗰啲就交由律師處理。」他指「跑馬地差館李sir」保管梅媽的遺物及證件，沒有任何人拿到，他又指如果「李Sir」讓他人拿到梅媽的東西，便是執法者問題。

談到梅媽的身後事，他謂：「呢個世界，最緊要俾錢！」被記者質問沒有梅媽的身份證又如何辦死亡證的時候，他支吾以對，並謂交由律法處理。

他聲稱會盡快辦理喪事。他說：「總之越快越好啦，啲嘢就準備晒喺度，只欠東風！（咩東風？）錢囉！（你又話冇錢？）你唔好用呢啲嘢質疑我！我呢啲一啲都唔擔心！」至於為何用150萬，他就聲稱價錢包括棺木、60名高僧訟經，日後會公開收據讓大家知道。

他又多次強調財來自有方，「總之而家處理緊啲嘢，唔會令到大家失望！」他又指記者從不質問姪仔。

準備出禁制令

對於是否要由梅艷芳的遺產基金處理的喪事，他說：「動唔動用到，由律師去辦。你明唔明啊？總之呢，阿媽就一定係風光大葬㗎喇，呢樣唔使講㗎喇。」對於有違梅媽意願，他反問道：「錯喺邊？錯喺邊度？第一，如果你話畀個侄仔去處理，我第一個就反對！第二，已經係禁制令準備出㗎喇！第三，如果佢咁急於要去毀滅晒啲嘢嘅話呢，嗱，呢個係一個大疑問喇！OK？我就話畀你聽喇。再加埋呢，你哋個個都成日話我貪錢啊、貪阿媽身家。講句難聽啲，到現在，我都未攞過阿妹一分一毫喺呢度。你哋話我貪錢，又去賭錢又去乜，嘩！喂，好難聽喎呢樣嘢。喂，你有證據先可以咁講嘢㗎嘛。說話可以亂講㗎咩？嘢可以亂食。包括呢個肥媽！你明唔明啊？點解咁樣去攻擊我？係咪畀人哋後面操縱咗？收咗人家嘅錢？講到啲唱歌咁樣，有冇搞錯啊？」