梅啟明記招｜多次避談脫離母子關係 指梅媽精神思想被操控

梅啟明在記招中回答問題時，很多時都前言不對後語，如為何申請禁制令，目的是為何，他都未能說清，只能含糊帶過，又質疑梅媽從沒立遺囑。對於遺產方面，梅啟明就滔滔不絕發表偉論。 揚言 梅媽袋百幾萬 他質疑梅艷芳的保單、遺產安排，他說：「呢個保單我唔係質疑咩嘢，唔係話要攞錢，而係點解唔見咗呢？買咗嘅話，嗱，我有齊紀錄㗎，有齊法庭嘅嘢喺度㗎，唔係空口講白話，我話畀你聽！最少有一筆百幾萬交畀阿媽，OK？我同阿媽打咗十幾年官司，呢個官司我話畀你聽，咩都清清楚楚。」

他表示自己聯絡不到姪仔，又反問記者為何從不質疑姪仔，期間又多次鬧潘小文、肥媽以及網台攻擊他。被問到為何姪仔不能幫手辦理喪事，他說：「除非我唔喺度囉！（梅媽同你脫離咗母子關係喎！）又嚟！你講母子關係……一講母子，我又嚟喇！因為呢，點解要脫離母子關係？」 暗指同姪仔鬥到死 其後他離奇把問題歸咎於安樂電影，又重提自己有版權等問題，當記者指他離題，著他回應為何姪仔不能辦喪事，他說：「我都話除非我唔喺度囉！我都講得好清楚㗎啦！你哋質疑我啲嘢冇用嘅！（梅媽唔想同你扯上關係？）你唔好講啦！我話畀你聽，依家阿媽百幾歲，嗰陣時一百歲，佢所講嘅嘢，語無倫次！同埋神智清唔清晰？你哋心中有數！一個百歲嘅人，你嗌佢行就行，嗌佢企就企，食飯就食飯……（但係佢好精神㗎喎！）精神同個腦被人思想思維操縱咗！」

當記者指他近年沒有跟梅媽見面，不清楚梅媽的情況，他又離奇稱有服侍梅媽八年的貼身看護知姪仔太多秘密而被炒。