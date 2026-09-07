梅啟明記招｜回應太太Joey生活費前後矛盾 自認孝順唔止100分

今日（9月7日）下午2時30分在銅鑼灣一間酒家高調舉行記者招待會，親身交代梅媽身後事的設靈、出殯及土葬安排。不過他姍姍來遲，足足遲了16分鐘才抵達。梅啟明被問到與太太Joey和未婚妻May May的關係時，繼續前後矛盾。對於太太Joey曾指控他爆鎖搶梅媽的錢，梅啟明強調從沒此事，「肯定冇啦！真係攞命！嘢可以亂食，說話唔好亂講啊！」他自言無懼對方現身靈堂當面對質，「舉頭三尺有神明！對得天，對得地！」談到Joey指他偽造租約，以2,800港元分租與May May住，將她趕出北角居所，梅啟明指May May自己有居所，只間中入住城巿花園。

自稱失業 他重申自己沒有出軌，只是Joey對他不義，「我冇停過呢個生活費嘅，但我冇嘢做就無得好講，但係都有唔多唔少嘅。」他自言以前出糧會將所有薪金寄給Joey，問到上個月給予多少生活費，他就答道：「我冇喺度做畀咩錢呢？我只係俾過仔仔啊(幾多錢？)生果金寄晒過去。」上星期他曾向記者透露做園藝工作，但聲稱目前已失業。再追問失業如何有150萬舉行葬禮，他又支吾以對，答不出實際答案，「財來自有方，不便透露。」問到為何有錢風光大葬，但無錢付生活費，他卻反口指，「唔俾係應該嘅！」接著他又反口指現在也有付生活費，只是金額不多，又指有單有據。再問錢從何處來，他回答：「錢會跌落嚟！」

指控幕後黑手 他再三強調已進入司法程序，現正申請禁制令，問到有何理據禁制姪仔處理梅媽身後事，他稱，「你唔好講質疑我呢啲嘢啦！佢有佢搞我我有我搞，總之我唔俾佢搞阿媽條屍。」若是無法領取屍體，又會如何？他不斷重覆必定會稿，自言被潘小文抺黑，指對方背後有幕後黑手，「搞完阿媽個喪禮我會大爆，正正式式攤出來俾人睇，逐一逐二，邊個邊個，咁你就清楚，阿妹啲身家去咗邊！我唔係為錢啊，我話俾你聽！如果攞返，點好？我好懷……我話俾你聽，可捐晒畀紅十字，保良局好、東華三院好，我……我絕對好開心！」最後記者問他自覺是否孝順，他語氣肯定回答：「百分百，(100分你俾自己幾多？100分？)唔止100。」

記者會結束後，梅啟明聲稱已訂了3圍枱招待記者，每圍$1080，不過沒有記者留低，未知如何埋單。