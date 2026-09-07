衛詩雅封后獲老公甜蜜送驚喜，花束靈感源自得獎戰衣。

衛詩雅近年於影壇成績斐然，憑《破·地獄》摘下多個影后殊榮，早前更奪得「大眾電影百花獎」最佳女主角，事業登上高峰。雖然近日拍攝新劇時，不慎被玻璃割傷嘴唇，需縫合50多針，但傷勢無損她的好心情，全因老公周祉安日前特意為她籌備了一場溫馨的驚喜慶祝會，甜蜜指數爆燈。

周祉安一直希望能為太太慶祝封后，奈何衛詩雅工作繁忙，遲遲未能安排。日前，他終於趁衛詩雅清晨五時開工的空檔，聯同一眾好友舉辦了一場小型驚喜派對。他在社交網分享照片，並寫道：「雖然老婆要返早班0500，但趁太太忙碌之中難得有少少空檔，終於可以準備一個小小的『驚喜慶祝會』給她，祝賀她得獎。其實一直都好想為太太慶祝，只是一直都未有適合的時間。」

藍玫瑰靈感自戰衣

相中見現場除了擺放衛詩雅奪得的百花影后獎座，以及憑《破·地獄》及《再見UFO》分別獲得的金像獎最佳女主角和最佳女配角獎座外，最搶眼莫過於100支藍玫瑰巨型花束。周祉安透露這束花的靈感原來取自衛詩雅在百花獎頒獎禮當晚身穿的藍色長裙，心思十足。衛詩雅隨即冧爆留言：「多謝老公，真係滿滿的驚喜和感動，love you。」

曾笑老公婚後不送花

衛詩雅早前受訪時曾笑稱，老公除了在追求階段及求婚時送過花之外，婚後已經沒有再送花。繼上月衛詩雅從北京凱旋返港時，周祉安一改常態送上鮮花；今次更再次精心挑選別具意義的藍玫瑰，難怪她甜到入心。