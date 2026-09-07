王浩信內地新劇突用「王昊」真名，原來背後暗藏原因。

王浩信近年積極北上發展，接連參演多部內地劇集，逐漸在內地站穩陣腳。最近，他主演的新劇《烈陽之上》殺青，官方海報一出，不少眼利網民發現他的名字竟寫成「王昊（王浩信）」，惹來熱議。原來這並非他忽然改名，而是跟隨內地今年新實施的演員署名規範。

真身是「王昊」

王浩信在香港娛樂圈打滾二十多年，一直以「王浩信」這個藝名示人，這個名字深入民心，成為他的招牌；但其實他的身份證上登記的本名是「王昊」，這個真實姓名一直鮮為人知。今次新劇的兩張海報上出現「王昊（王浩信）」格式，背後原因，原來是內地自2026年7月10日起實施演員署名新規定。新例要求演員原則上使用法定真實姓名，若堅持使用藝名，就必須以「真名（藝名）」的格式呈現。

因此，王浩信在今次新劇海報以「王昊（王浩信）」示人，完全是合規操作，並非打算放棄沿用多年的藝名。而事實上，他6月時劇集《三尺之下》的海報仍以「王浩信」名義公開露面，未有使用本名，直至內地新規實施後才見其真名曝光。