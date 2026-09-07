女神2 | 混血方智弘一夜人氣爆升 報稱冷氣技工被揭歌手身份 阿Bob發文護航

由林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨晚（6日）首播，共有18位求愛勇者登場，其中 一位擁有葡萄牙、芬蘭及香港血統的26歲混血男方智弘（Oscar），自稱冷氣技工，憑俊俏外貌與健碩身形成為全場焦點。不過，節目出街後，網民隨即起底揭開其另一身份，原來他是二人男子組合OneUp成員，更曾奪得「叱咤樂壇生力軍組合」銅獎，引來「做媒」質疑，主持阿Bob事後親開腔幫忙解畫。

關嘉敏「流晒口水」

方智弘在節目中自我介紹時，透露自18歲起便從事安裝及清洗冷氣工作，其混血輪廓被指酷似TVB藝人吳偉豪，加上一身結實肌肉，令女神關嘉敏全程表現雀躍，笑言「我屋企啲冷氣突然壞晒呀」、「好想睇你洗冷氣呀」，連見慣大場面的阿Bob亦忍不住大讚：「嘩！你好靚仔喎！」

網上掀「壞冷氣效應」

節目播出後，方智弘在一夜間人氣火速急升， IG吸逾2.1萬粉絲，而網上更掀起「屋企突然要洗冷氣揮手區」，紛紛留言要求他上門維修。就連歌手吳若希亦在帖文下留言表示「我屋企有冷氣壞呀」，當被問到為何不tag老公Alex處理時，她搞笑回應指家中事務向來由自己打理，不必麻煩另一半。面對海量「柯打」，方智弘亦幽默回覆：「呢一單嘢，要請人呀！」



