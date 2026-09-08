朱晨麗否認懷孕結婚傳聞 三字回應感情狀況

朱晨麗自2011年奪得香港小姐冠軍後加入TVB，於月前(7日30日)宣布離開効力15年的TVB。昨晚她出席文牧野執導、沈騰領銜主演的電影《歡迎來龍餐館》首映禮，亦是她離巢後首度於香港現身受訪。回復自由身的朱晨麗，上月尾(8月29日)於廣洲舉行人生首個演唱會。被問到感情狀況時，她就以三個字回應。

回復自由身的朱晨麗坦言，「以前樹大好遮蔭，只要個人出現就OK，現在好多detail嘢要自己處理，慢慢摸索。」幸好出外靠朋友，她亦可以「唔識問功課」幸好昔日的TVB同事如曹永廉、黑妹、肥媽等，都樂於指教，問到如何傾價錢，她稱價錢沒太大改動，「但我要夠膽講，以前人哋幫我講。」談到約滿離巢，朱晨麗表示TVB亦有挽留，「合約到咗期，自己出去闖盪下，始終喺呢個圈已15年。」TVB每年新人輩出，她否認因工作機會減少而離巢，「每年都選港姐，每年都有訓練班，好正常。」她指公司亦有挽留，但希望在不同方向發展。

她表示早前更踏足廣州，舉行人生首次個人演唱會，「都好大膽做呢個嘗試，未試過一個人應付全場，原來做歌手唔容易。」問到可有計劃推出個人單曲，她回應要按部就班慢慢來。若有機會也想多拍電影，最重要有工開，希望試試演反派，對於外界揣測她因結婚好事近而離巢，「唔需要相信呢啲無謂揣測，我依然行娛樂呢條路，為個人音樂都準備咗一段時間，頻頻訓練，其實我瘦咗好多，平時鍾意著鬆身衫，希望舒服啲，但絕對唔係話有咗。」問到是否多了人追求，她指沒大分別，至於\感情狀態後，「都係運行中。」說畢就匆匆趕入場睇戲。