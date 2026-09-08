許鞍華下月將親赴釜山領山茶花獎：驚舞台上跌親 談香港電影兩難不抗拒AI

許鞍華(Ann)昨日(7日)出席文牧野執導、沈騰領銜主演的電影《歡迎來龍餐館》首映禮，榮獲今屆釜山國際電影節「山茶花獎」(Camellia Award)的Ann直言好高興，「首先我咁嘅年紀仲可以親自去攞獎，除咗驚舞台上面跌親，都覺得好自豪，希望第時唔使坐輪椅去攞獎！」

曾多次站於國際頒獎禮舞台的Ann笑言，「到咗呢個年紀，比較適合攞泳衣着或者終身成就獎，十幾年前攞嘅時候，係有少少唔相信，我都仲想拍好多戲。」談到台上致謝感言，許鞍華坦言有擔心，「因為佢哋一早要我寫好謝辭，但佢哋已經刊登，如果我純粹講番，好似有啲單調，可能問佢哋可唔可以另外講啲嘢，講一分鐘左右。衫方面我唔擔心，反而我我啲朋友擔心，有設計師朋友幫我造衫，都好開心。」雖然她表示隨年紀愈大，再要執導拍戲愈來愈難，目前仍在洽談不同拍攝計劃，主要要文藝片類型，「唔會話引退或繼續，覺得拍得勉強就唔拍，費事累人。」

影業寒冬 盼政府提高資助 談到影視業寒冬期，許鞍華直言感同身受，只能以正面精神去面對，問到對策時，她不諱言，「因為問題太大，唔係做單一嘅嘢可解決，好多時大家都係盡量用政府基金，或者政府增加多啲錢會好啲。」她分析目前面對的兩難局面，「作為商業行為，冇海外巿場，淨係香港巿場，好難維持，如果要兼顧其他巿場需要，可能仲拍唔到個特色，變成兩難局面，如果專拍香港題材，真係要好獨特好好彩先得到世界巿場。」至於可有更年資較少的導演交流，她笑言不敢教導別人。

不認為AI取代人才 她認為最重要是保持創作心態，以現時科技可用手機或簡單器材拍攝，「而家拍嘢好容易，只係上戲院難，所以不停去拍，至少練住先，如果拍得好，再搵較大嘅平台。」談到現時流行AI短劇，她直言也有留意，對於AI在影視作品的應用，她持樂觀態度，不擔心人才或演員被取代，反而要研究如何合作，「可能係好嘅影響，因為有嘅嘢可以又快又平好多。」她自言不太熟悉AI，只要能減低成本並達致更佳效果，不抗拒在作品中運用，但不會靠AI創作，並相信團隊會提出合適建議。