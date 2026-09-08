20場《你好，打劫！Return》圓滿落幕 芯駖爆喊 阿Dee灑淚勁不捨

由劉德華出品、鄧永威監製，麥沛東、COLLAR成員李芯駖、巢嘉倫、ERROR成員何啟華、陳湛文、王俊傑主演的舞台劇《你好，打劫！Return 》全20場演出前晚（6月9日）圓滿結束。《你好，打刧！》系列在港三度公演，仍深受觀眾歡迎。六位演員完場後席地而座分享演出過程的點滴，芯駖說到內心深處的感受時更泣不成聲。由第一次開始已經有份參與演出的老臣子麥沛東坦言不知不覺間為這一個劇目前後已經公演42場，對他而言是一個珍愛、難忘的劇目。而作為出品人的劉德華也不禁跟大家說一句：「你們是最好的！」且透露「舞台山莊」的未來計劃，包括將會有「你好」系列另一個劇目「你好，瘋子！」、重啟10周年歌舞劇作品「尋找快樂時代」、及會改寫一部網絡小說成為舞台劇作品。

台上執生幫忙增感情 六位主演感恩在20場的演出中，彼此互相幫助，有歡樂、有驚險，包括阿Dee甩mic、王俊𠎀給台上的電話線絆腳跌倒等，面對種種突如其來的意外，大家台上執生幫忙，猶如一家人建立了一份愛，和更深的友誼。 當中最大感觸的是芯駖，坦言自己並非演戲出身，但兩度獲得寶貴的演出機會，且能夠遇上一班好戲之人，實在是自己的福份。芯駖邊哭邊說著：「回顧過往這麼多場演出，我們六人始終緊密團結。曾有那麼一刻，我因擔心自己表現不佳而擁抱同伴落淚，我很害怕自己做不好，畢竟我並非專業演員，經驗尚淺。但幸運的是，許多優秀的導演、監製及對手演員都給予我支持，幫助我放鬆心境。因此，我由衷感謝這次機會。我認為我們六個人最珍貴之處，在於彼此眼神中流露的真摯。沒有人只顧著爭取自己的戲份或凸顯個人表現，而是真心互相扶持；一旦有人遇到困難，眾人便主動協助，共同提升整部戲的品質。這種精神尤為難得，因為我們沒有機會去後台休息，從頭到尾六人都必須全程共处。正因如此，這部劇對我而言格外珍貴。我也非常喜愛這個劇本，第二次重讀時，更發掘出許多深層的情感內涵。」芯駖踢爆阿Dee比他早一天，在謝幕時而感動落淚，Dee坦言：「演出到尾聲場次，每日倒數時便會很自然的感觸，出場機會越來越少，那種感覺，我自己雖難以用文字精準描繪，但角色本身也瀰漫著一種即將完結的氛圍。但最感謝的是整個過程我都玩得非常開心，因為我擁有一群極佳的夥伴，以及一班優秀的幕後團隊。」

首次參演這個劇目的陳湛文，在演出中將隱藏多年的身手驚喜呈現舞台，讓觀眾拍案叫絕。「對於這次合作，我個人心中充滿不捨，而劇中的角色似乎也承載著同樣的情感。回首過去三個月，從籌備到演出的整個過程，雖然充滿挑戰，但因為擁有一群優秀的夥伴和幕後團隊，一切都變得開心而難忘。特別是與許多相識十餘年的老友重逢，時隔十年再次踏上同一個舞台，演繹同一齣戲，這種緣分令我深感人生之奇妙與珍貴。」而原本演出陳湛文經理角色的魯文𠎀，今次退居幕後擔任導演，坦言過程中有很多不同的挑戰，種種的經歷令到今次演出越見成熟，尤其是當自己眼見陳湛文飾演以往自己同一角色的經理，原來在他身上找到有很多新點子，看得過癮，自己今次擔綱導演的角色也很有滿足感。」

麥沛東感慨的說：「我不捨得這段經歷結束，因為排演過程中發生了太多故事，構成了屬於我們的獨特回憶。無論是電話鈴聲的突發狀況，還是六主動人同心協力的氛圍，這些畫面都無法透過其他媒體媒介完美重現。唯有在舞台現場，才能感受到那種六人兩小時全程在線、共同面對意外與風雨的震撼力量。這種「在一起」的體驗，是我過往戲劇經歷中未曾有過的。」而巢嘉倫也不忘道：「其實這已是我们第三次上演此劇。今次令我特別觸動的，是每次登場前，由阿Dee率先發起的那個擁抱動作，他會逐一擁抱每位成員。這個習慣不知不覺間建立了我們之間深厚的情感連結，彷彿在說：「待會兒台上見！」尤其今天，這份感動更為強烈。這部戲對我個人而言意義非凡。它每隔一年上演一次，回顧首次演出時，我們的神情還顯得青澀純真；如今再演，已能感受到彼此真正成長的痕跡。」監製鄧永威也被團隊各成員的真摯感情所觸動，哽咽的說：「十年前，在《尋找快樂時代》首演時，劉生（劉德華）跟我們說過，我們未必是最頂尖的，但我們已竭盡所能做到最好！」十年後的今天，華仔見證「舞台山莊」的成長，且即場跟大家說：「我們就是最好的。每個人都要相信自己。」最後一場演出，阿Dee的兄弟193郭嘉駿、林耀聲、黃溢濠等撐場。