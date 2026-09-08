日本歌姬Aimer報喜當人母 宣布離巢與音樂人丈夫組公司獨立發展

現年36歲的日本歌姬Aimer出道15周年，她在網上開心向fans大家報告「順利誕下第一個孩子，母子均平安。」同時亦宣布離開合作多年的事務所agehasprings，與知名作曲人老公飛內將大共同成立新公司，轉以獨立歌手發展。

Aimer迎來人生與事業重大改變，她趁昨天（7日）是入行15周年的大日子，透過X公開聲明，分享初為人母的心情：「孕育新生命時，希望能對人生的選擇負責，並以更成熟的自己順從內心、深化音樂表達。」Aimer親自各歌迷報喜，並交代今後發展，離開長年合作的agehasprings的她會跟音樂人丈夫飛內將大拍住上，共同成立新公司以獨立體制繼續音樂活動。Aime於2023年與飛內將大結婚，當時兩人表示會更加珍惜彼此的音樂；如今夫妻倆不只迎來孩子，也一起成立新公司，等於把家庭與音樂夥伴關係推向新階段。Aimer自2011年出道以來，Aimer憑充滿個性的獨特嗓音吸納樂迷支持，並先後為多奪大熱動畫唱出主題曲，令她日本樂壇及動漫界奠定重要位置。尤其她為《鬼滅之刃》唱出遊郭篇主題曲《残響散歌》，更把Aimer推向國民級地位，當時她獲邀登上2022年樂壇盛會《紅白歌唱大賽》，亦曾來港舉行演唱會，憑多支動漫歌代表作將發展版圖擴展至世界各地。