田啟文回應《功夫女足》霸場次《廚師發辦》減場 直指戲院好現實：要出奇制勝

田啟文昨日(7日)出席文牧野執導、沈騰領銜主演的電影《歡迎來龍餐館》首映禮，接受傳媒訪問，他笑言要先睹為快，「如果唔係要返內地睇，我支持本地消費，梗係要喺香港睇。好似話原本係飲食片，突然變戰爭片，都幾得意，但好大程度係反戰。」從影47年的他，早前憑電影《雙囍》獲《台北電影節》最佳男配角，他自言仍陶醉於獲獎的興奮心情，「成世人未攞過獎，尤甚演員獎。」他憶述宣布得獎的心情，「因為係講戲名先，套戲有兩個提名，唔知係襯家定自己，當聽到個『田』字，真係喜出望外。」

攞獎帶挈接job 田雞不諱言獲獎後，工作機會大增，包括拍廣告或幕前幕後製作，蘊釀不同拍攝計劃，籌備開拍其中一部作品，但必須持審慎態度，「今次係全新班底，因為想試全新技術，主力係新合作夥伴。」談到現時不少作品都採用AI製作，他認為AI轉變好快，要仔細研究如何應用，「唔係隨便撻AI個名出嚟，咁好冒險。」他指現時AI賣點是壓縮成本，製作人首要考慮是作品。問到下半年的開戲情況，他坦言巿場有好轉，「除咗英皇賀歲片，仲有新導演周殷廷執導，黃子華主演的作品(暫名《雨夜之徒》)，仲有啲戲計劃緊開。」

直指《功夫女足》唔算收得 談到周星馳作品《功夫女足》，有記者引述前港台DJ兼資深傳媒人曾智華(Luke Sir)網上發文，看畢由黃浩然執導、盧鎮業、梁雍婷、楊偲泳等主演的《廚師發辦》後甚為喜歡，為電影抱不平，炮轟《功夫女足》霸佔戲院場次，影響其他電影的映期，他在文中質疑：「院商的眼光，是否一定準呢？⋯…例如放映到今天已經謝晒的《少林女足》(編按：功夫女足)，憑乜霸住咁多映期，唔俾其他有潛質電影試吓？」田啟文首先更正戲名，「但《功夫女足》香港都唔算收到好，成績唔係特別亮麗，但排片安排要問返戲院。《廚師發辦》相對排得少，可能因為賣多兩張飛戲院就係賺，戲院好現實。排得少會唔會都係商業行為？佢有無揼啲宣傳發行費落去？呢個會有影響㗎。」

轉變策略 累積口碑 田啟文認為排得多也不保證票房成績理想，電影團隊都要主動出擊，花心思宣傳吸引觀眾，「有好多嘢要諗計囉，例如啲謝票場啊，或者你要出奇制勝。因為依家觀眾都幾揀擇，唔係話你去搲佢就睇，真係要去諗啲嘢令到觀眾覺得你部戲要入場睇。」不過有時電影廣獲口碑，但因場次有限或「天地場」影響入場意欲，他坦言，「有時候戲院排咗個天地場，真係有影響㗎。但我有時都同戲院傾過，佢話：『我俾多兩場你，你係咪有人睇先？』公道啲講，一開始俾嘅時候大家係咪有支持？有時好奇怪㗎，你有場數唔代表觀眾睇，無嗰陣時又嗌。有時候我哋都要攞啲理據出嚟去同戲院嘈，若有人想睇又冇戲院做，都唔會傻到咁，某程度上有啲嘢係要轉變嘅，例如我自己套紀錄片都要先做好多包場累積口碑啦。」

商業協議 至於《功夫女足》不算大收旺場，但仍霸佔大量場次，田啟文解釋涉及發行商與院線的商業協議，以及院線投資背景：「發行上有唔同傾法，例如promise包幾多。就好似有啲院線，安樂嘅戲佢自己發行自己製作，梗係排多啲啦！就好似之前《夜王》佢剩係睇《夜王》就冇得睇其他。好現實㗎，戲院係佢，部戲係佢，投資又係佢，佢放晒落去你唔可以話唔啱㗎。加上又有人睇，所以我哋大家公道啲啦。」