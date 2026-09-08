劉倬昕重拾書包讀教師文憑 被指齊蔭look似《鐵權教育》主角

憑劇集《正義女神》演高成彬知名度大增的劉倬昕，昨日(7日)出席文牧野執導、沈騰領銜主演的電影《歡迎來龍餐館》首映禮，同場有許鞍華、田啟文、陳庭欣、朱晨麗、古佩玲、黃建東等。劉倬昕受訪透露最新動向，今年暑假結束後，重拾書包正式開學，以兼讀形式修讀學位教師教育深造文憑(PGDE)，她解釋，「屋企人都係做教育工作，覺得教育係使命，如果幫到下一代，感染更多人，我自己係好鍾意，自己由大學開始做補習社，覺得教育係一種拯救。」故希望透過進修增值不同的教育方法。

雙線發展續追演藝夢 劉倬昕自爆平時不打扮的齊蔭look返補習社，被學生指造型跟韓劇《鐵權教育》主角金武烈相似，問到是否嚴師時，「我係律己以嚴，待人以寛，但好有原則嘅人，感染佢哋視我為目標，對自己有要求，係我最想做。」問到將來教育與演藝如何取捨，劉倬昕自言會兼顧兩者，「我唔會放棄任何一樣，貪心啲，咩都想試。」她表示早前剛與王祖藍往廣西和福州拍攝綜藝節目《藍朋友·旅朋友》，她笑言原以為拍𨘋玩節目，抵達才知拍飲食節目，「我對飲食係零研究，點知係食嘢，我平時淨係食火腿通粉，就要祖藍教我。」她自言已做好心理準備，可能要食蟲，但整個行程飽嘗豐富美食，包括水果和海鮮，節目將於短期內播出。

被問到偶像陳旭培在《中年好聲音4》七強不入，劉倬昕自言熱情不感，仍會繼續支持對方。她又自爆好喜歡唱歌，曾參加唱歌比賽獲獎，間中也有會拍片唱歌，但僅限好友共賞，但近日憑《正義女神》為人熟悉，有不少fans也搜尋她的唱歌片，「最開心係讚我把聲好聽。