趙曾學韞辦慈善藝展 佘詩曼肥媽揮筆繪象傳愛心

擁有「慈善女王」稱譽的趙曾學韞教授，繼今年6月成功啟動「衣食住行樂＋育」大型慈善籌款企劃後，將手社會各界舉行延續活動，於9月19日至10月4日期間，在尖沙咀法定古蹟1881 Heritage舉辦「富貴吉祥象藝展」。趙教授早前特別邀請多位藝人好友包括佘詩曼、肥媽、溫碧霞及車婉婉等親臨其山頂寓所，發揮藝術創意，親手為大象雕塑繪上繽紛色彩與精緻圖案，並加上個人親筆簽名，為藝展注入溫暖與善意。

是次藝展將公開展出約80尊由名人、藝人及藝術家傾心創作的彩繪象雕塑，讓市民及遊客近距離欣賞這批獨一無二的藝術作品，並拍照留念。 跟趙教授相識多年的阿佘 百忙之中特別抽空共襄善舉，與現場藝術創作導師交流構思後，以「愛心」為創作主題，在白色象身上細緻繪上黑色及粉紅色的心形圖案。肥媽則以「喜」字構思，「因為今次活動能夠籌款幫助有需要的基層兒童，是一件非常值得高興的事。因此，我在白色大象身上融入各式書法及紅底金邊的『喜』字(連同我自己這個象徵喜悅的開心果，大象身上總共有 18 個『喜』字)，希望藉此營造吉祥喜慶氣氛。」

溫碧霞選了沉穩的銀灰色大象，搭配鮮艷的紅色及黃色心形圖案，「希望大家一眼看到便能感受到滿滿的愛與暖意，小象則採用明亮的彩藍色作為基調，並繪上精美幾何圖騰，呈現充滿活力與時尚感的風格。」適逢近日正拍攝全新處境喜劇《愛.回家之三代同糖》，車婉婉受到劇名啟發，決定將各式糖果,包括波板糖及充滿聖誕色彩的士的糖等,繪畫在大象身上。她笑說:「雖然看起來有點像在 Hard Sell 新劇,但我真的很想藉着這個糖果作品,送上一份溫暖和甜甜的感覺給大家。」婉婉又坦言,有些後悔沒有帶兒子一同到趙教授家中繪畫:「因為他畫畫蠻漂亮,如果他跟我一同畫大象,作品一定會更加繽紛!」