鍾鎮濤扮大俠拍孖老友楊謹華拍廣告 讚新拍檔劉以豪似自己夠高大靚仔

現年73歲的B哥鍾鎮濤，最近聯同台灣金獎視后楊謹華及國民男神劉以豪合作，為廣告商組成「跨世代武林三巨頭」之嶄新配搭！今次，三人以英氣逼人的「古裝武俠」造型現身，為台灣「虎鐵器械皮拉提斯」拍攝全新一輯重磅廣告。

近年依然保持最佳狀態的鍾鎮濤，在廣告中身穿一襲氣勢磅礴的宗師袍，一出場便帶有「武林盟主」的強大氣場。B哥透露這次答應接拍是次廣告，背後原來藏有一段鮮為人知的「神兵療傷」故事！B哥回憶道：「因為之前溫拿舉行告別巡迴演唱會廣州站嗰時，舞台上啲乾冰太濕滑，我就不小心跌倒，當場整傷咗膝頭哥同埋髖關節。演唱會之後，其實我一直有做物理治療，但膝蓋關節啲傷勢一直好反覆，始終未完全康復，甚至有時會影響埋我日常走動。直到後來我接觸到皮拉提斯訓練，我響啲專業教練指導下，進行深層肌肉訓練，竟然奇蹟般幫助咗我 全身嘅骨骼同關節健康重建，連原本勞損僵硬的膝頭哥都好返晒，而家靈活自如！」