鍾鎮濤扮大俠拍孖老友楊謹華拍廣告 讚新拍檔劉以豪似自己夠高大靚仔

現年73歲的B哥鍾鎮濤，最近聯同台灣金獎視后楊謹華及國民男神劉以豪合作，為廣告商組成「跨世代武林三巨頭」之嶄新配搭！今次，三人以英氣逼人的「古裝武俠」造型現身，為台灣「虎鐵器械皮拉提斯」拍攝全新一輯重磅廣告。
近年依然保持最佳狀態的鍾鎮濤，在廣告中身穿一襲氣勢磅礴的宗師袍，一出場便帶有「武林盟主」的強大氣場。B哥透露這次答應接拍是次廣告，背後原來藏有一段鮮為人知的「神兵療傷」故事！B哥回憶道：「因為之前溫拿舉行告別巡迴演唱會廣州站嗰時，舞台上啲乾冰太濕滑，我就不小心跌倒，當場整傷咗膝頭哥同埋髖關節。演唱會之後，其實我一直有做物理治療，但膝蓋關節啲傷勢一直好反覆，始終未完全康復，甚至有時會影響埋我日常走動。直到後來我接觸到皮拉提斯訓練，我響啲專業教練指導下，進行深層肌肉訓練，竟然奇蹟般幫助咗我 全身嘅骨骼同關節健康重建，連原本勞損僵硬的膝頭哥都好返晒，而家靈活自如！」
棄演霸道總裁
雖然B哥年屆73歲，起初都會擔心這個年紀，是否能夠做到高難度拉筋動作，但在「虎鐵」器械及教練的配合下，B哥簡直儼如一位武林高手，做什麼動作都揮灑自如，B哥謂：「有心唔怕遲，我接觸皮拉提斯，真係一名初學者，只要你肯踏出第一步去試，就一定會成功。之前膝頭受傷，做好多物理治療都未斷尾，點知我依家全身骨骼重獲新生，我隻腳有力過以前。」B哥的健康體魄，亦得到了廣告商的垂青，誠邀B哥擔任今次產品的代言人，他覺得好的產品，應該要與多向大家分享，所以就促成了今次的合作。楊𧫴華一直是B哥的好朋友，所以能與老友一起拍廣告，B哥份外開心，B哥謂：「我同楊𧫴華好老友，今次能夠同佢一齊拍廣告，真係正。至於劉以豪，就真係第一次合作，同我一樣又靚仔又高大，哈哈哈！本來廣告商想我演一個霸道總裁，但我就覺得武林高手好玩啲，因為我好少拍武俠片，想做大俠過下癮。」