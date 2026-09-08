BAD GIRL大過佬｜森美認想追求祖兒：呢個女仔好正好靚

森美不屑回應：「佢哋格硬屈我緊張！兩個係咪傻！」他拍拍祖兒膀頭，試圖澄清。祖兒表示：「我講句公道說話，覺得咁多年嚟，每次見佢，佢都係咁。不過，我從來冇喺佢口中，聽過佢對我嘅感覺。」阿正及Elsie即起哄：「交俾我哋啦！」

Elsie分享有次問森美：「咁多年訪問歌手明星， 有冇一個女歌手，令你曾幾何時心動？」森美笑得勁尷尬，重提當年做主持：「第一次見你（祖兒）做live show，第一次見到個咁嘅女仔喺台上面表演。」祖兒靜待他解釋「咁嘅女仔」是甚麼意思，專心繼續聽。森美續說：「我睇完，跟住就覺得，好正喎！好靚！仲同當時拍檔小儀講，呢個女仔得喎！如果追佢，你覺得我得唔得吖喇？」公開表白，整個錄音室即時情緒高漲，歡呼聲尖叫聲震爆個大氣電波。

如果追佢，你覺得我得唔得

聽完森美示愛，祖兒半信半疑，激動起站起來問：「你係咪講笑呀！森美！」森美解說：「因為冇一個人喺台上有嗰種shine，令到有嗰種開心，青春啦，可愛啦，唱得好啦。祖兒喺台上面表現晒出嚟。」氹得祖兒勁開心，她形容「好似食咗補品」。

讚森美打開 咗 「 胸圍」

森美再想表達愛意：「我同你傾偈呢，係有啲，err……」主持達人竟然hang機，惹來被阿正及Elsie取笑。祖兒企圖恢復冷靜，幫森美打圓場：「你轉咗呢個形象，打開咗呀，打開咗心扉，個胸圍……」阿正及Elsie問：「胸圍？」森美說：「胸懷呀！」四人笑到拆天，祖兒更熱到要除外套。