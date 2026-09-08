裕美諗過隆胸自爆林作得30秒 默認有圈中人靠「應酬」致富

裕美到尖沙咀其品牌的Pop-up store宣傳旗下產品做生招牌，她透露近日推出兩款產品專為沒有時間做運動、瞓覺的人士專用，讓他們輕鬆減磅。她表示之後會有數天在Pop-up store打店，但沒打算叫林作幫手，因為對方只會愈幫愈忙。她坦言自己從不節食，並指別人臨近40歲多會發福，相反自己因為不停試食產品，所以愈食愈瘦，對自家產品很有信心。

嘲林作腎虧 問到會否叫林作做代言人，裕美斬釘截鐵表示不用，「千祈唔好！銷情真係會下跌！我搞公司、產品從都唔會問佢意見，除咗法律！今日係我pop-up store大日子，我臨出嚟之前，佢仲話執番劑先！佢就係咁煩！明知我忙，佢仲係咁，我就拒絕咗佢！佢話30秒唔係阻你好多時間，我話30秒都係時間！」她又指全世界都知道林作只得30秒，問到有沒有研究一些產品讓林作「補下佢」，她說︰「我有出保健產品，但就係無出for佢嗰樣嘢。不過佢腎都唔係咁好，佢係時候要補補佢！好奇怪，佢做咁多運動都仲係腎虧！」

被林作搞到變絕緣體 談到早前她在訪問自爆被人開價3千萬代孕生子，並指曾收到圈中知名女中介人來電，以高薪利誘她到澳門、新加坡等地陪富豪食飯、「登台」，她一一拒絕。她說︰「我覺得係原則問題，唔係錢去衡量，呢行係遇到好多嘢，見識到唔同類型嘅人，學識到要睇人。同埋知道呢個世界明爭暗鬥，我發覺自己唔係咁適合做呢一行！」問到她現在有沒有再收到類似的邀約，她說︰「我都就快4張，邊個咁有taste問我價！我同林作一齊之後，異性追求者係近乎零，佢哋應該覺得我都揀阿作，我係咩taste呀！」

不排除圈中有人接受 她又指以前要一星期應酬3至4次，每次都會識到不同人，公司會著她去認識不同人，跟不同人打下關係，奈何自己不愛飲酒，所以從來都只會坐在一旁唱歌，但依然有人會上前問價，自覺不被尊重。問到圈中有沒有人因此而致富，她表示這個世界無奇不有，不便透露，但相信一定有。她說︰「呢個係個人選擇，自己決定個人生，佢覺得咁樣可以發達，我都尊重！」她坦言要賺錢可以做生意，不用靠身體，加上這個行很細，做過會被人知道。

問過價想隆胸 提到昔日夥伴五索自爆隆胸，問到以前有冇驗過對方的胸部，她說︰「其實香港好多女仔都隆胸，我有幾個朋友都天生好大，但佢哋個手臂同腰都係有啲肉，因為營養唔會淨係去個胸到。如果好瘦嘅女仔，淨係脂肪係個胸到係唔make sense。其實隆唔隆胸都唔係一個問題，最緊要自己鍾意！我都有諗過將自己pat pat啲脂肪轉移去個胸到！如果兩面個size掉轉真係好perfect！」她又指十年前問過價，但得知有不少個案在手術中途離世，所以不敢去做。她自言臀部很大，所以才被人看中開價3千萬。