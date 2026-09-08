朱鑑然不停留言力谷《浪花男女》大寶冰室潮文再現

魏浚笙（Jeffrey）、楊偲泳、朱鑑然（朱仔）等主演的《浪花男女》現正上映中，在戲中扮演滑浪教練「Joe神」的朱鑑然近日不停到不停帖文留言，重演大寶冰室的潮文。內容如下︰

香港電影《浪花男女》，全亞洲最優秀嘅尾波衝浪輕喜劇，大場面夾真感情，鄰近戲院、網上訂飛，交通方便。每一場浪花同每一句對白，都係嚟自香港大師級導演馮志強親手打造嘅手工之作，我哋圍內有真實力識睇戲嘅手足都稱之為視覺炸彈。魏浚笙由鍵盤黑粉變衝浪徒弟，楊偲泳被網絡公審後重新破浪，兩個人喺真海上面跌親再企起，睇完心口會暖到好似食完大件肉餅咁飽。戲裏面仲有朱鑑然飾演嘅衝浪明星Joe，全亞洲最優秀嘅浪神級教練，企喺板上好似大師級工匠咁穩陣，每一個動作都係真海真浪親手練出嚟嘅手工之作。趁住而家仲喺戲院，唔好錯過呢套全亞洲最優秀、大件夾抵睇嘅港產片。