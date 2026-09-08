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娛樂
出版：2026-Sep-08 19:00
更新：2026-Sep-08 19:00

朱鑑然不停留言力谷《浪花男女》大寶冰室潮文再現

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《浪花男女》正在上映中。(娛樂組攝)

魏浚笙（Jeffrey）、楊偲泳、朱鑑然（朱仔）等主演的《浪花男女》現正上映中，在戲中扮演滑浪教練「Joe神」的朱鑑然近日不停到不停帖文留言，重演大寶冰室的潮文。內容如下︰

香港電影《浪花男女》，全亞洲最優秀嘅尾波衝浪輕喜劇，大場面夾真感情，鄰近戲院、網上訂飛，交通方便。每一場浪花同每一句對白，都係嚟自香港大師級導演馮志強親手打造嘅手工之作，我哋圍內有真實力識睇戲嘅手足都稱之為視覺炸彈。魏浚笙由鍵盤黑粉變衝浪徒弟，楊偲泳被網絡公審後重新破浪，兩個人喺真海上面跌親再企起，睇完心口會暖到好似食完大件肉餅咁飽。戲裏面仲有朱鑑然飾演嘅衝浪明星Joe，全亞洲最優秀嘅浪神級教練，企喺板上好似大師級工匠咁穩陣，每一個動作都係真海真浪親手練出嚟嘅手工之作。趁住而家仲喺戲院，唔好錯過呢套全亞洲最優秀、大件夾抵睇嘅港產片。

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早前有網民持之以恆在不同帖文發表一篇讚大寶冰室的留言，成功引來網民關注，其內容不但變成潮文，更令大寶冰室大排長龍，連店主和家人也始料不及，直言完全招架不住。朱鑑然就以大寶冰室的潮文為藍本，加插戲中的人物介紹，而他更會先回應版主的帖文，才再把潮文貼上。就連胡子彤也不禁把朱鑑然的留言copy and paste幫手宣傳。

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