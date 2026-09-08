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娛樂
出版：2026-Sep-08 20:23
更新：2026-Sep-08 20:23

張國榮紀念展重現故居場景 陳淑芬邀Ian出席音樂騷開腔回應cap水指控

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陳淑芬籌劃一連串紀念張國榮的活動。(娛樂組攝)

今年9月12日(周六)是張國榮(Leslie)的70歲誕辰，哥哥生前的陳淑芬（陳太）聯同各方籌劃一連串紀念活動，包括舉行於哥哥壽辰當晚首度於戶外場地西九竹翠公園舉行《繼續寵愛・張國榮70誕辰．音樂會》，香港文化博物館的《繼續寵愛．張國榮70誕辰．紀念展》；首度聯合多家唱片公司推出《張國榮70誕辰》作品合集，以及由鍾鎮濤女兒鍾懿獻聲全新單曲《7o Leslie with Love》作為獻給「哥哥」張國榮70誕辰的禮物。

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陳淑芬今日於文化博物館出席展覽開幕儀式，並帶領傳媒率先參觀逾300件展品。陳太多謝文化博物館讓出一個展館空間製作紀念展，她指佔地5千呎的展館找來設計師幫手，籌備的時間比較倉促，很多謝各界幫忙及借出哥哥昔日的物品。她表示除了舞台上的哥哥，也希望展現台下生活化一面，加深對哥哥的認識，所以重組舊居場景，並掛上一幅別具意義的大合照，攝於2003年9月12號哥哥離世後的第一個生日。她哽咽表示該大合照很有意義，她說︰「係第一年冇咗哥哥嘅聚會，當然大家好擔心唐生(唐鶴德)，我哋好想陪佢一齊過，但又唔想大家流晒眼淚過嗰日，真係百感交集，好痛心嘅一日，我哋嗰班係好熟，同唐生好熟同佢一齊度過，個心好痛呀。」

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攝於2003年9月12號哥哥離世後的第一個生日聚會。(娛樂組攝)

多謝唐鶴德無私借出

陳太特別多謝唐鶴德（唐唐）無私借出哥哥舊居展品，「包括我從來唔敢開聲問嘅一張書枱、一張凳、一支燈同埋枱上面寫嘢嘅墊，因為真係放喺佢而家嘅書房，一個專屬Leslie嘅書房。呢啲都係以前Leslie舊居日日用嘅嘢，佢(唐唐)搬咗屋都依然放返喺度。」她再三多謝唐唐仗義借出物品，但她未知唐唐何時有空親自參觀。她又指今次用博物館保護級別去運送哥哥的物品。

Ian獲邀做嘉賓

至於音樂會方面，陳太解釋沒有公開歌手名單的原因，因為出席的歌手都不會唱自己的作品，純粹是代張國榮唱給過客聽。她說︰「咁多年我心入面都好感激佢哋咁無私咁偉大！唔係咩神秘，只係大家一向無做開，大家又唔介意咪繼續(唔公開)落去囉！呢兩日開始，演出嘉賓都陸續去彩排，我諗大家都會知有咩人排，我喺呢度公布都冇所謂……」之後她公布演出名單包括許冠傑、莫文蔚、陳潔靈。譚耀文、張衛健、謝天華、陳松伶、顏米羔、鍾鎮濤及女兒鍾懿以及新生代歌手陳卓賢等，「許冠傑從來都甚少做嘉賓，今次真係因為70誕辰，仲有從來冇缺席紀念音樂會嘅陳潔靈。(新生代係咩原因邀請？)因為表演環節有需要，亦都因為多咗好多『後榮迷』，所以監製要求我邀請一啲冇合作嘅新歌手。」

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重置溫哥華史丹利公園（Stanley Park），2006年歌迷為紀念哥哥而設的長凳。

唔係第一年賣自己嘢

最後談到哥哥官方紀念網頁，出售她的俏像產品，引來爭議。陳太解釋這些是她70歲時，紀念入行50周年的產品，「因為要設計一個網站好貴，又唔係多嘢賣，得嗰少少嘢做下意思，咪擲埋上去賣囉！嗰個唔係做生意嘅網站，我諗住係一家咪放埋一齊買，唔係第一年，只係今年先有人講，可能今年搞好多活動。我知道好多哥迷話今年70誕辰有咩活動，驚嚟到無乜活動，所以今年係搞多咗！」她自言已年逾70，不知還可搞多少年，純粹希望做多些報答愛錫Lesile的粉絲，以及讓哥迷有機會聚會和互相分享。她表示若大家有意見，會考慮下架，反正只剩小量，買到也是緣份。

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陳淑芬於文化博物館出席展覽開幕儀式，並帶領傳媒率先參觀逾300件展品。

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