玄戰｜白先知Angel轉達亡母說話 莊思敏哭成淚人

由洪永城、陳懿德、甄敏芳主持、堪輿學家陳定幫擔任顧問主持的玄學競賽節目《玄戰》。昨晚一集，共播出了2.5個回合對決，出戰隊伍分別為擁有看透前世今生能力的「獨角獸天使」Angel（白先知） VS「山風GPS」阿嵐（助攻黑先知為婆婆）；「孔子第77代傳人」、「六壬道術繼承者」KK孔（白先知） VS「定海神John」John（助攻黑先知為婆婆）；擁有遙視靈魂技能的「高感招財貓」阿元（白先知）VS婆婆（助攻黑先知為John）。而昨晚兩位白先知都展現了超強的測算能力，兩位都超精準地測中了兩位嘉賓的答案，能力震驚不少網民，網民紛紛留言大讚超精準及準到難以置信：「今集真係準到好得人驚」、「我覺得簡直係奇蹟」。

三位首度出戰的白先知中，以首回合現身的Angel能力值最為驚人！Angel與阿嵐的決戰題目，是嘉賓莊思敏於2002年收到已離世母親送的「甚麼禮物」以及送禮物的背後原因。Angel第一個神奇的地方是，手上望落零工具的她，在1分鐘比賽時間內主要負責坐著閉目感應答案，並很快地信心十足地於1分鐘限時還未結束前已寫好答案，而且超精準：「我收到嘅答案，係偏藍色紫色嘅車」、「你當時因為工作關係要離開屋企，媽咪想挽留你，所以就送咗架車畀你」。結果Angel 100%全數命中所有答案，令嘉賓莊思敏大感神奇，更一連兩次直呼毛管戙：「呢一刻都有啲毛管戙，白先知Angel係啱晒架」、「真係一架紫藍色嘅車。」