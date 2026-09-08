陳自瑤朱敏瀚飛澳洲 與3萬多fans提早賀中秋

陳自瑤及朱敏瀚應邀親臨澳洲，於9月3日至9月6日期間在悉尼參與一連串不同活動。

陳自瑤（Yoyo Chen）及朱敏瀚（Brian Chu）應邀親臨澳洲，於9月3日至9月6日期間在悉尼參與一連串不同活動，包括探訪老人院、出席慈善晚宴，並於Chatswood參與壓軸活動 「TVB Anywhere中秋嘉年華・ACE澳華娛樂特約呈獻」，活動於當地觀眾及粉絲的熱烈反應下，取得圓滿成功。

陳自瑤及朱敏瀚到訪 CASS Asquith Residential Aged Care Facility，（華人務社社），，與者一一玩遊戲、、大合唱及聊天互動，現場氣氛熱鬧溫馨，笑聲不斷。活動期間，兩位藝人亦與者一拍照留念，並送上親筆簽名相，讓者一感受到親切陪伴及社區關懷，為一眾者一送上歡樂及祝福。