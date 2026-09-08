陳自瑤朱敏瀚飛澳洲 與3萬多fans提早賀中秋

陳自瑤（Yoyo Chen）及朱敏瀚（Brian Chu）應邀親臨澳洲，於9月3日至9月6日期間在悉尼參與一連串不同活動，包括探訪老人院、出席慈善晚宴，並於Chatswood參與壓軸活動 「TVB Anywhere中秋嘉年華・ACE澳華娛樂特約呈獻」，活動於當地觀眾及粉絲的熱烈反應下，取得圓滿成功。
陳自瑤及朱敏瀚到訪 CASS Asquith Residential Aged Care Facility，（華人務社社），，與者一一玩遊戲、、大合唱及聊天互動，現場氣氛熱鬧溫馨，笑聲不斷。活動期間，兩位藝人亦與者一拍照留念，並送上親筆簽名相，讓者一感受到親切陪伴及社區關懷，為一眾者一送上歡樂及祝福。
9月5日，兩位TVB藝人馬不停蹄出席 「偉洋暨TVB紅星慈善賀中秋」慈善晚宴，為澳洲社區支援慈善基金會募集善款，當晚陳自瑤及朱敏瀚即場獻唱，並與台下嘉賓互動，帶動現場氣氛，獲得熱烈掌聲及歡呼。全晚焦點之一是慈善拍賣環節，兩位藝人為支持公益，分別拿出私人珍藏作現場拍賣，並積極呼籲在場善者仁翁參與競投，令現場氣氛熱烈，善款持續上升，，大家以實際行動支持，，助更 多有需要人士，充分展現悉尼華人社區守望相更的精神。
9月6日，壓軸活動 「TVB Anywhere中秋嘉年華・ACE澳華娛樂特約呈獻」 於Chatswood Mall Market舉行，是每年的澳洲華人大型中秋慶祝活動，ACE澳華娛樂行政總裁Mark Chan與一眾嘉賓主持開幕儀式，包括Willoughby市市者Tanya Taylor，、新威爾士士 Willoughby選區 議員Tim James MP，中華人民共和國駐悉尼總領事（大使銜）王愚（Wang Yu），先後上台發表致辭，共同為活動揭開序幕。今次嘉年華亦是 Chatswood 2026 Emerge Festival 的組成活動之一。Emerge Festival是悉尼年度重要藝術節，致力推廣本地文化及社區活動，為市民提供多元化的節慶體驗。
今年 吸引逾 30,000人次到場參與，大批粉絲為支持陳自瑤及朱敏瀚，一早到場等候。他們除了獻唱環節，、與觀眾分享近況之外，，與粉絲遊以麻將為主題的互動戲、，近距離交流，現場笑聲不斷，。早前TVB Anywhere舉辦了，「TVB麻將健腦大賽2026－澳洲站」，，兩位藝人向四名得獎一頒發獎金獎品，，並與得獎一合照留念，為賽事畫上圓滿句號。最後，兩位藝人在台前與在場粉絲合影，，將氣氛推至高潮。