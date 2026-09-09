陳卓賢親解歌名《It’s Ū》成個9月忙到無得停

陳卓賢Ian剛剛於啟德體藝館完成了9場《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》 個人演唱會，為自己的歌唱事業寫下新紀錄。這次演唱會是Ian與歌迷的「23之約」，由1月23日約到7月23日，然後每晚準時8:23在舞台上見面，更極致的是尾長完場時間剛好是晚上11:23，心思細密之處令歌迷讚嘆不已。 9場Growth演唱會，每場都有不同主題，每場都悉心安排了獨特的驚喜地方，而演唱會除了有大家耳熟能詳的歌曲之外，期間Ian拿起結他，首唱了剛推出的第八首單曲《It’s Ū》。新歌繼續由他一手包辦作曲、填詞及監製，編曲請來合作無間的Cousin Fung。今次歌曲為大家帶來一種虐心的痛，旋律與歌詞的「痛」十分配合，真假音轉換亦營造了一種反覆日思夜想的感覺和不放棄的追尋。

至於歌名用的是「Ū」而不是「You」歌迷在TG group連日討論與推測，希望Ian能親自解答。Ian為解開歌迷的心結，特地在TG group上水，與粉絲互動及解釋新歌歌名的意思。他指用「Ū」Macron長音符號，其一原因是歌詞當中「It’s always been you～～～Just me without you～～～」you音是延長的，用長音Ū是對應歌曲的旋律及歌詞。其次，Ū是一個特別的Ū，不是人人平時常用的U，證明這個Ū對我來說是很特別，別具意義的，這樣才會成為我眼中的「你」，不是所有人都能成為這個特別的你。最後，一個長音的Ū，就好像是在尋找一種東西，當你很想得到她的時候，會用很長時間去尋找，就算呼喚亦都會很大聲，希望她可以聽到，可以把她尋回。綜合這三個意思，就用了《It’s Ū》為歌名。

《It’s Ū》的歌詞，原來也包含了Ian過去幾首歌曲的密碼。包括有「《仍在》那日午後」、「《再見（寧靜海）》已是永久」、「像個《木偶（奇遇記》不懂笑」。lan完成演唱會之後，瞬即投入開拍 Mirror 團綜，之後又要為9月26日遠赴澳洲悉尼出席當地一個慶祝中秋節的商演出作準備，繼去年澳洲巡回演唱會後，再赴悉尼著名的Darling Harbor為大家送上暖暖的中秋祝福。 此外，10月24日Ian將會把音樂帶到澳門，把舞台化作無限的音樂宇宙，帶領樂迷走進一個沒有邊界的音樂世界，在倫敦人綜藝館迎來一場嶄新的音樂相遇，繼續探討蛻變的足跡。門票明天將於金光票務公開發售。

工作雖然排得密密麻麻。但一向越忙越精神的lan，似乎工作就是動力，收工後亦不忘與兩隻愛犬雞髀和芝麻在社交媒體與fans 互動，頻頻po與愛犬散步及家居玩樂的片段，逗得fans們心花怒放。