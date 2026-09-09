泳兒入行20週年「生日專場」登陸澳門 以音樂回饋樂迷共度珍貴「當下」

今年是泳兒入行廿周年，2005年參加《英皇新秀歌唱大賽》奪得亞軍，翌年加盟英皇娛樂正式出道。她的出道曲《感應》唱至街知巷聞，憑清澈通透的嗓音被譽為 「靚聲天后」 。之後推出的《花無雪》、《我的回憶不是我的》大家都聽到耳熟能詳。2019年起大膽轉型，以《明日花》《野木蘭》開啟 「暗黑系列」 ，被稱為 「暗黑天后」 。2020年《溝渠暢泳》讓她成為首位2000年代出道奪五台冠軍歌的歌手；2021年憑《荊棘海》首次打入專業推介叱咤十大； 2022年憑專輯《Dark Light Of The Soul》奪「最佳中文唱片獎」；並於同年，首奪得「叱咤樂壇女歌手」銀獎；2026年以《無糖可樂》再次勇奪叱吒十大。

回顧入行二十年，泳兒坦言曾面臨迷失，甚至一度失去對工作的熱誠，但她慶幸自己始終對每件事保持着緊，甚至帶點「執着」。她曾以「人無夢想同條鹹魚有分別」來形容這份堅持。這份態度亦體現在她的音樂作品上。近期推出的新歌《存活》，正是探討在紛亂世界中何謂真正的「活着」，「存在」僅是維持基本生命指數，而「活着」則需對生活有盼望和使命感。

歌曲靈感源自她今年三月前往芬蘭追極光的經歷，儘管最終因天氣惡劣未能如願，但整個過程讓她領悟到：結果並非最重要，追求與盼望的過程才最珍貴。泳兒明確表示，自己不願迎合「是但求其」的生活態度，看見不足便會主動改善，絕不輕易過關。她形容自己鍾愛精雕細琢，並以此作為「存活」的方式。