Jeremy生日化身Stanley「Kam爆伴郎團」 Edan薄切背心 Jer白滑臂彎引關注

今天(8日)是MIRROR成員李駿傑(Jeremy)31歲生日，生日群組的好兄弟呂爵安(Edan)於昨晚率先在社交平台分享「背心相」作禮，壽星仔Jeremy和上月20日生日的邱士縉(Stanley)，分別捧著寫有「美人」、「準人夫」的生日蛋糕，兩人聯同Edan和柳應廷(Jer)齊齊以白色背心上陣，4子戴著cap帽、素顏面有鬚根、Chok住谷手臂，Edan解釋「背心黨」背後故事，「上次po完張背心相，俾 @stanleysc_ 串，我話著背心做佢兄弟。而家即刻做俾大家睇。」並祝Jeremy和Stanley生日快樂，Stanley就在IG限時動態轉發，形容為：「Kam爆伴郎團﹗」Jeremy亦有轉發，寫道「找數真漢子﹗」

準人夫賜背心 不過，fans的眼球放在Edan的超薄背心和Jer哥的白滑圓潤臂彎，取笑Edan似著「阿伯背心」，搞到Edan急急在限時動態澄清，「澄清番先，我件薄切切背心係Stanley分畀我的。」而Jer的手臂比Stanley更有「肉地」，不少柳柳粉改圖為Jer穿上短袖衫，自知「厚切」的Jer就在限時動態上載顯見jawline的自拍片，「OK，Edan Post完我之後要努力減肥了。」fans夊重提Jer的名言「有欠無還」，叮囑他別再「憑實力走數」，又分享他在FC3比賽的踢波英姿，激發其減磅意志。不過，生日群組獨欠盧瀚霆(Anson Lo)，相信忙於趕拍港版《金秘書為何那樣》未能出席。

獲祝生日快「高」 今晚，Jeremy亦分享多張可愛靚相，包括戴「生日黑超」、到訪生日展的打卡照和愛貓Nana的照片，寫道：「30+1，有很多的感激，也有更多的期待，多多指教31歲。」另外，Stanley就在MIRROR歌迷會IG Story拍片送生日祝福：「祝你每一次生日都會生高一吋，個人就好似個天花板咁高。咁遲啲我就會咁樣望你，咁你就唔駛舞台，因為你企喺度就係一個舞台，大家都會咁樣望住你唱歌！生日快樂！」而Jeremy就在IG限時動態回應：「睇下呢個就係你內心嘅恐懼，驚我生得高過你；btw我目前數據好似係高過你。」「巨豬CP」互mean果然sweet。