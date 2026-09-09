24Herbs阿肥酒量遠勝Brian 自爆飲醉經歷齊齊試飲「廿四味雞尾酒」

本地Hip Hop組合24Herbs（廿四味）成員李凱賢（Brian）與陳偉雄（阿肥）近日再度合體，應干邑白蘭地品牌邀請到中環蘇豪，出席品牌聯乘香港涼茶鋪老字號「公利真料竹蔗水」及創意酒吧「Quinary」
Brian與阿肥多年來以貼地歌詞唱出香港故事，兩人在活動上分享他們眼中涼茶文化，而Quinary創辦人兼星級調酒師Antonio Lai即席指導Brian與阿肥，親手調製兩款限定雞尾酒。
阿肥與Brian本身是24Herbs成員，當然對以「廿四味」來調製的雞尾酒最感興趣，當二人品嚐過後，大感驚喜。阿肥更將雞尾酒一飲而盡。提到二人的酒量，Brian笑言平時較少飲酒，阿肥表示自己若與Brian比較，算是酒量很好。但他笑指Brian雖然很少飲酒，但他從不會缺席任何一個派對。談及飲醉酒的經歷，阿肥說：「有一次飲完酒，在街上看到有一個人躺在便利店外，當時心想好像幾舒服。下一秒，我便被警察拍醒。原來我覺得那個人很舒服時，我已跟對方一樣躺在地上，這次都算是我一次幾瘋狂的經驗。」
最近Brian主持HOY TV節目《九運會客室》，還經常要食不同的食物，包括牛鞭、各式各樣的昆蟲。他坦言自己其實看到都接受不了，但遊戲方式需要他食。他記得有一次吃到一隻昆蟲時，完全感受得到牠的翅膀，他笑言懷疑這些昆蟲及食物，都是工作人員平時喜歡吃的。