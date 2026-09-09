24Herbs阿肥酒量遠勝Brian 自爆飲醉經歷齊齊試飲「廿四味雞尾酒」

阿肥與Brian本身是24Herbs成員，當然對以「廿四味」來調製的雞尾酒最感興趣，當二人品嚐過後，大感驚喜。阿肥更將雞尾酒一飲而盡。提到二人的酒量，Brian笑言平時較少飲酒，阿肥表示自己若與Brian比較，算是酒量很好。但他笑指Brian雖然很少飲酒，但他從不會缺席任何一個派對。談及飲醉酒的經歷，阿肥說：「有一次飲完酒，在街上看到有一個人躺在便利店外，當時心想好像幾舒服。下一秒，我便被警察拍醒。原來我覺得那個人很舒服時，我已跟對方一樣躺在地上，這次都算是我一次幾瘋狂的經驗。」