鄭秀文自爆每朝舌頭拉筋 感謝Wyman為《隕石與地球》加詞

天后鄭秀文（Sammi）昨日（8日）現身商台接受903「叱咤樂壇」直播訪問。她分享「邂逅」新歌《隕石與地球》的旋律來自網上素人唱歌影片，使她一聽鍾情，透過唱片公司得到版權後加長了一段旋律，並邀請Wyman「加詞」，Sammi說：「好多謝Wyman臨放假都幫我寫咗份詞。」坦言當中隱喻電影《夜王》主角V姐與歡哥的感情，尤其歌詞「當我生與死無人曾在意 得你的臂彎會給我位置」最觸動Sammi。

此外，Sammi訪問中還分享了每天起床後有一套非常「講究」的晨間儀式，Sammi說：「我每朝起床喝完溫水、曬太陽和祈禱後，會伸舌頭40秒，幫舌頭『拉筋』放鬆，感覺可以調節體內皮質醇（Cortisol）！」即使不用工作宅在家，她都會化妝扮靚，並表示：「我很享受挑選唇膏顏色、調整眉毛高低的方向。對我來說就像別人入廚房煮餸一樣，過程非常專注又療癒。」