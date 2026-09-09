鄭秀文自爆每朝舌頭拉筋 感謝Wyman為《隕石與地球》加詞

天后鄭秀文（Sammi）昨日（8日）現身商台接受903「叱咤樂壇」直播訪問。她分享「邂逅」新歌《隕石與地球》的旋律來自網上素人唱歌影片，使她一聽鍾情，透過唱片公司得到版權後加長了一段旋律，並邀請Wyman「加詞」，Sammi說：「好多謝Wyman臨放假都幫我寫咗份詞。」坦言當中隱喻電影《夜王》主角V姐與歡哥的感情，尤其歌詞「當我生與死無人曾在意 得你的臂彎會給我位置」最觸動Sammi。
此外，Sammi訪問中還分享了每天起床後有一套非常「講究」的晨間儀式，Sammi說：「我每朝起床喝完溫水、曬太陽和祈禱後，會伸舌頭40秒，幫舌頭『拉筋』放鬆，感覺可以調節體內皮質醇（Cortisol）！」即使不用工作宅在家，她都會化妝扮靚，並表示：「我很享受挑選唇膏顏色、調整眉毛高低的方向。對我來說就像別人入廚房煮餸一樣，過程非常專注又療癒。」
談到音樂創作與靈感來源，Sammi透露習慣將「靈機一觸」記錄在手機記事本內，更大方即場分享：「最近突發奇想，記錄咗『一人後事』四個字，可能寫成歌，『後事』不一定是指死亡，也可以是一段關係結束後，只剩下你一個人時如何善後自己、獨自面對。我覺得呢個主題好有故事和共鳴。」提起日前在外地舉辦的小型音樂會，Sammi至今仍感到相當難忘與興奮，當晚特別邀請了現場歌迷上台一同合唱，台上台下打成一片，互動熱烈。她說：「真係好好玩，一個多小時嘅小型音樂會節奏快、好濃縮，歌迷上台好開心。」稍後，本月19日Sammi將現身尖沙咀為新推出、華星系列的黑膠碟《初》舉行簽名會，與歌迷近距離接觸。
Sammi透露新專輯的歌曲目前已錄製得差不多，電影劇本亦正在洽談與調整中。不過，她坦言目前最渴望的是能夠趁空檔爭取放假休息，去一趟短途旅行充電。她笑言：「年紀大真係會攰，唔能夠一整年不停地做，必須休息完才可以繼續前行！」