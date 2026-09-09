吳彥祖狠批中國GT賽車事故「可恥」 發聲指責主辦方草菅人命

「CHINA GT中國超級跑車錦標賽」上海站在9月5日發生嚴重撞車起火意外，一輛賽車被撞後瞬間陷入火海，英國籍車手Ollie Millroy獲救，但救出他的並非救援人員，而是另一車隊的荷蘭車手Loek Hartog棄賽協助救人。
是次意外引發外界關注，以GTS組別出賽的吳彥祖，事後透過IG公開發聲，不滿主辦單位遲遲未正式致歉，狠批相關處理方式「非常可恥」，認為主辦方根本是「草菅人命」！
意外當天，吳彥祖以GTS組別車手身份參加China GT賽事，而在事故發生後的9月7日，他在IG上傳影片還原現場情狀。吳彥祖稱，Ollie Millroy撞車並起火後，現場救援一度陷入混亂，工作人員似乎沒有立即掌握應變方式，就連消防車也未見第一時間趕抵，談到當時情況，吳彥祖嚴肅指現場救援存在不少疏失，甚至形容「很明顯整個救災過程都錯誤百出」，他更質疑事故發生超過36小時後，相關單位仍遲遲未對外作出完整說明，也沒有第一時間發布正式聲明交代事件。吳彥祖直斥「這太可恥了，真的非常可恥！」他認為，如此嚴重的事故，官方不該選擇低調處理，更不能在缺乏說明與究責的情況下，讓事件逐漸淡出外界視線。
隨著爭議持續延燒，及後賽事的主辦單位亦有發聲明回應，並表示經初步調查後確認，本次賽事整體配置符合國家級賽事相關標準，不過在細節管理與執行層面仍有改善空間。