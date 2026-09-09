吳彥祖狠批中國GT賽車事故「可恥」 發聲指責主辦方草菅人命

「CHINA GT中國超級跑車錦標賽」上海站在9月5日發生嚴重撞車起火意外，一輛賽車被撞後瞬間陷入火海，英國籍車手Ollie Millroy獲救，但救出他的並非救援人員，而是另一車隊的荷蘭車手Loek Hartog棄賽協助救人。

是次意外引發外界關注，以GTS組別出賽的吳彥祖，事後透過IG公開發聲，不滿主辦單位遲遲未正式致歉，狠批相關處理方式「非常可恥」，認為主辦方根本是「草菅人命」！