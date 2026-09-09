Stephy鄧麗欣現身回應傅穎是非 就友人言論向受影響人士致歉

鄧麗欣（Stephy）今日現身中環交易廣場，出席《情緒日常．藝術綻放》藝術展覽開幕典禮。對於日前其圈外友人向改名傅寶誼的傅穎（Theresa）於網上惡意批評，繼而鬧出種種是非，令Stephy與前隊友Theresa之間的恩怨再成坊間焦點。

事緣有網民向Theresa指：「你係天生唔識同人社交又高敏，就唔好成日話欺凌你啦：）冇朋友都要好好學下同人溝通，加油」。該留言者被發現原來是Stephy的好朋友。事件發酵多天，Stephy今日在活動上公開回應：「關於朋友上網留言呢件事，我想好清楚講返，我朋友嘅行為或者佢嘅言論，完全並不代表我嘅立場，雖然我哋係朋友，但佢都係成年嘅個體，佢自己所有選擇、行為、言論一切都唔代表我。其實當日我見到個留言，我自己都覺得好詫異，我覺得有少少係失望嘅，礙於佢係圈外人，作為佢朋友，我覺得有必要代替佢向受呢件事有影響嘅所有人致歉。希望大家俾番啲空間佢！」指對方始終是圈外人，不必要受到輿論壓力，Stephy透露這位朋友事後已向她道歉。

她續說︰「佢後尾知道錯，好多時人受住情緒牽動做咗好衝動嘅事，無辦法已經發生咗啦！」被問到事件有沒有影響到她與Theresa的關係，她就婉轉答道︰「就住呢件事，我都想講番，關係呢啲新聞講咗好耐，我覺得唔需要解釋太多，我覺得無乜嘢要解釋，認識我、同我共事過嘅人都知我為人，唔需要解釋太多無謂嘢。希望呢件事唔好再滾落去，令到件事扭曲。」

問到會否跟Theresa講清楚，化解誤會好讓事件有個終結，Stephy說︰「好多嘢係個人選擇，呢件事有好多流言蜚語係我哋控制唔到。我心態係好少睇，亦都有叫fans忍住唔好參與罵戰，愈多就會令到件事更複雜。」對於事件影響到她，她表示自入行以來，都是以工作為先，做好自己的工作，其他東西都不想理。談到有網民列出Theresa在Cookies時代被欺壓的時間表，好奇Stephy有沒有參與引來網民熱烈討論，她說︰「就於呢啲字眼同埋網上有啲太過份、嚴重失實指控，公司就某部份言論存檔，係有必要啲時候，會交俾律師處理。」

由於Theresa曾在訪問中表示自己跟Stephy曾有一段時間很好朋友，但被人排擠之後問Stephy為何發生這些事，就換來一句「唔知呢？」Stephy表示不記得有這段對話，她說︰「我幾肯定係如果有呢個對話，就一定唔係咁語氣。」今次事件更牽連到另一成員區文詩，網民認為是區文詩在隊中搞是非，導致Theresa跟其他人關係不好，問到Stephy有沒有也關心一下區文詩，她說︰「其實事件發生太多次，同埋其他成員都各自有自己生活，我諗……我仲喺呢行盡量我自己去面對，唔需要煩佢哋太多，佢哋都唔係呢一行應該唔會太在意。」