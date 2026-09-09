BABYMONSTER襲港出席潮店開幕活動 星期日現身尖沙咀1881

韓國YG娛樂人氣女團BABYMONSTER，自2023年出道後深受各地樂迷歡迎，去年舉行首次世界巡迴演唱會《HELLO MONSTERS 》，香港站更是一票難求，又獲麥當勞青睞，跟BABYMONSTER合作宣傳McCrispy脆爆雞腿飽，在港的粉絲遍佈不同層面，香港樂壇天王郭富城的大女、二女都是BABYMONSTER粉絲，其老友老友沈嘉偉得知郭氏千金都是「MONSTIEZ」，立即為他班來BABYMONSTER的簽名CD，認真唔話得！
BABYMONSTER上月來港出席完啟德主場館舉行的2026TIMA國際音樂大賞（TMElive International Music Awards）後，將於周末再度襲港，鐵定9月13日（星期日）現身尖沙咀廣東道1881 Heritage廣場露天廣場，為沈嘉偉收購日本潮牌A Bathing Ape副線APEE來港宣傳。
備受Z世代追捧的潮流女裝品牌APEE，繼日本原宿首店後，APEE全球第二間專門店暨香港首間旗艦店，正式落戶尖沙咀標誌性法定古蹟1881 Heritage。品牌將於星期日舉行盛大開幕活動，邀請APEE全球品牌大使BABYMONSTER親臨現場，除了去年傳出因健康問題休養至今已逾一年的Rami外，屆時成員Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rora、Chiquita將聯同沈嘉偉、邱淑貞的大女沈月（Ayla）一同現身，品牌同時邀請城中時尚界代表出席。當日，BABYMONSTER成員們將以獨樹一幟的韓式時尚觸覺，率先演繹APEE全新秋冬系列，糅合甜美與叛逆，展現新世代女孩獨特的穿搭態度。