BABYMONSTER襲港出席潮店開幕活動 星期日現身尖沙咀1881

韓國YG娛樂人氣女團BABYMONSTER，自2023年出道後深受各地樂迷歡迎，去年舉行首次世界巡迴演唱會《HELLO MONSTERS 》，香港站更是一票難求，又獲麥當勞青睞，跟BABYMONSTER合作宣傳McCrispy脆爆雞腿飽，在港的粉絲遍佈不同層面，香港樂壇天王郭富城的大女、二女都是BABYMONSTER粉絲，其老友老友沈嘉偉得知郭氏千金都是「MONSTIEZ」，立即為他班來BABYMONSTER的簽名CD，認真唔話得！